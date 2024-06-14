嘉義海之夏推巨型氣墊遊具 可容納150名孩子同樂

2024東石海之夏將於7月20、21日及27、28日在嘉義東石漁人碼頭登場，縣府今天表示，現場設置巨型宇宙航站氣墊遊具，內有太空梭中心等5大主題，能同時容納150名孩子同樂。

文觀局今天發布新聞稿表示，今年海之夏活動主打「小孩放電，大人吶喊」，為小朋友設置30米寬宇宙航站氣墊，有衛星站、防空站、火箭基地、太空梭中心及基地燃料艙等5大主題，可讓孩子們在海之夏徹底放電，從下午一路玩到晚上。

文觀局表示，7月20日晚會安排「親子火舞秀」，演出「火爾摩莎Firemosa」劇碼，表演火舞團體是由全台火舞比賽歷屆冠軍組成，曾挑戰亞洲達人秀、亞洲、歐洲各大藝術祭，屢屢代表台灣登上國際舞台，廣受好評。

隔天21日由「狂夢藝術」表演團隊帶來「馬戲書畫秀」，結合馬戲雜耍、扯鈴、親子互動、塗鴉、書法以及舞蹈等跨界合作，更會邀觀眾上台互動。

除了晚會劇團表演，文觀局說，海之夏4天的活動從下午開始就有一系列親子表演，包括韓國氣球達人Kim、國際小丑冠軍搏逗兄弟、台馬魔術冠軍馬拉將及立方體特技達人黃子溢等演出，適合老少一起來玩。