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影／二航廈屋頂防水工程疏失導致漏水 桃機對旅客表歉意

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
桃園機場早上位於第二航廈四樓出境管制區的餐飲區發生屋頂漏水，現場還是有部分旅客在用餐。記者季相儒／攝影
桃園機場早上位於第二航廈四樓出境管制區的餐飲區發生屋頂漏水，現場還是有部分旅客在用餐。記者季相儒／攝影

桃園機場第二航廈今早傳出天花板漏水，機場公司維護單位及清潔人員立即處理，並將受影響區域暫時停止營運。機場公司表示這次滲漏主因為屋頂防水工程疏失導致，將立即檢討確保未來不會再發生。

今天上午11時2分在桃園機場第二航廈，出境管制區內的4樓餐飲區及航空公司貴賓室上方屋頂發生漏水事件，機場公司獲報後，派遣維護單位及清潔人員組成的緊急應變小組前往現場處理，同時將受影響區域暫時停止營運。

機場公司表示經初步檢查後發現，此次滲漏主因是昨天進行航廈屋頂防水工程施工疏失所導致，包括接縫防水處理不完善及後續工項未及時完成，加上今日上午突如其來的強降雨，進一步加劇了漏水情況，對於這一事件造成的旅客不便，機場公司深表歉意。

機場公司強調將持續強化設施的防滲排水措施，同時立即對相關承包商的責任進行檢討，並採取必要的措施以確保此類事件在未來不再發生。

桃園機場早上位於第二航廈四樓出境管制區的貴賓室區域發生屋頂漏水。記者季相儒／攝影
桃園機場早上位於第二航廈四樓出境管制區的貴賓室區域發生屋頂漏水。記者季相儒／攝影
桃園機場位於第二航廈四樓出境管制區的餐飲區發生屋頂漏水，影響區域已暫時停止營運。記者季相儒／攝影
桃園機場位於第二航廈四樓出境管制區的餐飲區發生屋頂漏水，影響區域已暫時停止營運。記者季相儒／攝影

天花板 桃園機場 漏水

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