影／二航廈屋頂防水工程疏失導致漏水 桃機對旅客表歉意

桃園機場第二航廈今早傳出天花板漏水，機場公司維護單位及清潔人員立即處理，並將受影響區域暫時停止營運。機場公司表示這次滲漏主因為屋頂防水工程疏失導致，將立即檢討確保未來不會再發生。

今天上午11時2分在桃園機場第二航廈，出境管制區內的4樓餐飲區及航空公司貴賓室上方屋頂發生漏水事件，機場公司獲報後，派遣維護單位及清潔人員組成的緊急應變小組前往現場處理，同時將受影響區域暫時停止營運。

機場公司表示經初步檢查後發現，此次滲漏主因是昨天進行航廈屋頂防水工程施工疏失所導致，包括接縫防水處理不完善及後續工項未及時完成，加上今日上午突如其來的強降雨，進一步加劇了漏水情況，對於這一事件造成的旅客不便，機場公司深表歉意。