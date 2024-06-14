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桃機二航廈屋頂漏水 機場公司：包商疏失將究責

中央社／ 桃園機場14日電

桃園國際機場第二航廈出境餐飲區及航空公司貴賓室上方屋頂，今天上午發生漏水事件。機場公司表示，是因航廈屋頂防水工程施工疏失導致漏水，將檢討相關承包商責任。

桃園國際機場股份有限公司今天向媒體表示，桃園國際機場第二航廈出境區4樓餐飲區及航空公司貴賓室上方屋頂，上午11時2分發生漏水事件，維護及清潔人員立即進行處理，同時將受影響區域暫停營運。

機場公司表示，經初步檢查顯示，此次滲漏主要由昨天進行的航廈屋頂防水工程施工疏失所導致，包括接縫防水處理不完善及後續工項未及時完成，加上今天上午突然的強降雨，進一步加劇漏水情況。

機場公司表示，對於造成旅客不便深表歉意，將持續強化設施的防滲排水措施，同時，將立即對相關承包商的責任進行檢討，並採取必要的措施以確保此類事件在未來不再發生。

桃園 機場 漏水

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