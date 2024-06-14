檢測骨質疏鬆更快速 桃2衛生所用AI判讀200名額免費做

過去檢測骨質疏鬆都使用大型專門儀器，有儀器的醫院診所屈指可數，為了早期識別骨質疏鬆症並及早預防，桃園市衛生局與采風智匯公司合作，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況，目前桃園共大溪及觀音2衛生所先引進，至7月13日提供50歲以上民眾，各100名免費檢測。

衛生福利部國民健康署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1%，其中以女性高於男性，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。人體骨骼在30歲以前達到高峰，隨著年齡的增加，骨質密度逐年減少，特別是女性停經後，因荷爾蒙減少而加快流失速度。

智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會今天舉行，衛生局長劉宜廉表示，骨質疏鬆症是一種無聲的疾病，大多沒有明顯的症狀，直到跌倒或碰撞後才察覺，尤其是發生在年長者，這樣情形在台灣相當嚴重，而過去檢測骨質疏鬆需至大醫院，利用專門的雙能量X光骨密度及全身組成分析儀，不僅器材大且昂貴，一般診所幾乎不會有，檢測一次時間約10分鐘，費用約1000至1500元。

劉宜廉說，一般衛生所難引進大型機器，透過現有X光設備結合AI判讀技術，就可以做精確診斷，今年4月桃園老年人口比為15.36%，其中大溪區17.99%、觀音區14.57%，感謝采風免費提供AI軟體供大溪及觀音衛生所使用，提供50歲以上民眾智慧化骨質密度及退化性關節炎檢測服務，今日起至7月13日止，2所各100名額。劉宜廉也提醒，平時可多運動、照射陽光，並補充鈣片避免骨質疏鬆。

骨科醫師顏昌洲表示，在骨科慢行疾病診斷上發現困難點，因檢查需要專業儀器，基層醫療屈指可數，約6年前開始與台大電機系學長李文豪共同研發，將衛生所傳統的X光升級安裝骨質密度與退化性關節炎AI判讀功能，以髖骨及膝關節X光檢查預測髖關節骨質密度及膝部退化性關節炎，找出骨質疏鬆及退化性關節炎高風險族群。