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檢測骨質疏鬆更快速 桃2衛生所用AI判讀200名額免費做

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市衛生局與采風智匯公司今天舉辦智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況。記者翁唯真／攝影
桃園市衛生局與采風智匯公司今天舉辦智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況。記者翁唯真／攝影

過去檢測骨質疏鬆都使用大型專門儀器，有儀器的醫院診所屈指可數，為了早期識別骨質疏鬆症並及早預防，桃園市衛生局與采風智匯公司合作，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況，目前桃園共大溪及觀音2衛生所先引進，至7月13日提供50歲以上民眾，各100名免費檢測。

衛生福利部國民健康署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1%，其中以女性高於男性，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。人體骨骼在30歲以前達到高峰，隨著年齡的增加，骨質密度逐年減少，特別是女性停經後，因荷爾蒙減少而加快流失速度。

智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會今天舉行，衛生局長劉宜廉表示，骨質疏鬆症是一種無聲的疾病，大多沒有明顯的症狀，直到跌倒或碰撞後才察覺，尤其是發生在年長者，這樣情形在台灣相當嚴重，而過去檢測骨質疏鬆需至大醫院，利用專門的雙能量X光骨密度及全身組成分析儀，不僅器材大且昂貴，一般診所幾乎不會有，檢測一次時間約10分鐘，費用約1000至1500元。

劉宜廉說，一般衛生所難引進大型機器，透過現有X光設備結合AI判讀技術，就可以做精確診斷，今年4月桃園老年人口比為15.36%，其中大溪區17.99%、觀音區14.57%，感謝采風免費提供AI軟體供大溪及觀音衛生所使用，提供50歲以上民眾智慧化骨質密度及退化性關節炎檢測服務，今日起至7月13日止，2所各100名額。劉宜廉也提醒，平時可多運動、照射陽光，並補充鈣片避免骨質疏鬆。

骨科醫師顏昌洲表示，在骨科慢行疾病診斷上發現困難點，因檢查需要專業儀器，基層醫療屈指可數，約6年前開始與台大電機系學長李文豪共同研發，將衛生所傳統的X光升級安裝骨質密度與退化性關節炎AI判讀功能，以髖骨及膝關節X光檢查預測髖關節骨質密度及膝部退化性關節炎，找出骨質疏鬆及退化性關節炎高風險族群。

園市衛生局與采風智匯公司今天舉辦智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況。記者翁唯真／攝影
園市衛生局與采風智匯公司今天舉辦智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況。記者翁唯真／攝影
桃園市衛生局與采風智匯股份有限公司合作，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，了解骨質狀況。記者翁唯真／攝影
桃園市衛生局與采風智匯股份有限公司合作，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，了解骨質狀況。記者翁唯真／攝影
園市衛生局與采風智匯公司今天舉辦智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況。記者翁唯真／攝影
園市衛生局與采風智匯公司今天舉辦智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會，只要照傳統的X光經由AI系統判讀，30秒就能得知髖關節及膝關節是否有骨質疏鬆狀況。記者翁唯真／攝影

X 衛生所 骨質疏鬆

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