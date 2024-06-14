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又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

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桃機2航廈屋頂工程疏失致漏水 美食區、貴賓室都遭殃

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃機第二航廈四樓，出境管制區的餐飲區發生屋頂漏水，現場還是有部分旅客在用餐。記者季相儒／攝影
桃機第二航廈四樓，出境管制區的餐飲區發生屋頂漏水，現場還是有部分旅客在用餐。記者季相儒／攝影

桃園機場今天上午傳出第二航廈發生漏水事件，包括美食區、貴賓室都出現積水情形。桃園機場公司指出，主因昨日航廈屋頂防水工程施工疏失，加上今天上午突如其來的強降雨，進一步加劇漏水情況。

桃機公司表示，今天上午11時2分第二航廈出境區4樓餐飲區及航空公司貴賓室上方屋頂發生漏水事件，維護單位及商場清潔人員立即趕往現場進行處理，並成立臨時緊急應變小組，同時將受影響區域暫停營運。

桃機公司說，初步檢查顯示，此次滲漏主要由昨日進行的航廈屋頂防水工程施工疏失所導致，包括接縫防水處理不完善及後續工項未及時完成，加上今天上午突如其來的強降雨，進一步加劇漏水情況，對於此事件造成旅客不便，深表歉意。

桃機公司表示，將持續強化設施的防滲排水措施，並立即對相關承包商的責任進行檢討，採取必要的措施以確保此類事件在未來不再發生。

桃園機場第二航廈四樓，出境管制區的貴賓室區域屋頂漏水。記者季相儒／攝影
桃園機場第二航廈四樓，出境管制區的貴賓室區域屋頂漏水。記者季相儒／攝影
桃園機場今天上午傳出第二航廈發生漏水事件，包括美食區、貴賓室都出現積水情形。桃園機場示意圖。本報資料照片
桃園機場今天上午傳出第二航廈發生漏水事件，包括美食區、貴賓室都出現積水情形。桃園機場示意圖。本報資料照片

桃園機場 桃機 漏水

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