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COVID-19本土疫情新變異株占比增 防疫走向一次看

中央社／ 台北14日電

疾管署近日示警，國內COVID-19疫情進入第6波Omicron流行期，預估8、9月後才有下降趨勢，且免疫逃脫能力較強的KP.2、KP.3變異株在國內占比增加，嚴防病毒找上門，中央社記者整理QA一次看。

Ｑ：COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情捲土重來了嗎？

Ａ：衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧日前表示，6月4至10日COVID-19本土確定病例（併發症）較前一週上升25%，研判疫情上升且進入流行期。

曾淑慧說明，繼今年春節之後，國內進入第6波Omicron疫情，觀察國際近期疫情也有上下波動狀況，預估可能持續上升到8、9月之後才有下降趨勢。

Ｑ：KP.2、KP.3變異株在國內占比增加，疫情會不會變嚴重？

Ａ：台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，自Omicron變異株（B.1.1.529）開始，病毒經歷了BA.1、BA.2等分支的演化，其中包括XBB、BA.4、BA.5等分支。

現今受關注的是BA.2.86分支及其衍生的JN.1和JN.1.4.3，這些分支進一步演化成KP.2和KP.3，目前是病毒的主要組成部分。陳秀熙認為，這些變異暗示著病毒正朝著與人類共存的方向發展。

疾管署表示，研究顯示KP.2傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株潛力，但致病力相對較低；由於疫情傳播風險仍存在，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果。

感染KP.2變異株後會出現的症狀與其他病毒株相似，包含喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽、發燒、鼻塞與身體痠痛，而過去熟知的味覺與嗅覺喪失的情況有減少趨勢。陳秀熙提到，部分病患可能出現腹瀉或嘔吐等症狀。

Ｑ：接種疫苗對抵抗新一波疫情或新變異株有用嗎？

Ａ：疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，國內疫情上升且進入流行期，實際規模有待觀察，現在以JN.1為主流株，具較佳傳播力，惟尚無易致重症跡象，近期研究認為接種疫苗對預防重症還是有效，另外也提醒民眾，落實手部衛生及呼吸道禮節等各項防疫作為。

根據疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另外，KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。

BA 疫情 疾管署

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