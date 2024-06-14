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午後水氣減少 入夜仍有降雨機會 下周二起轉夏季型天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天起至下周二天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
明天起至下周二天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

西南季風維持至周末，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，下周二後轉為夏季型天氣。

今天西半部受到西南季風，以及不穩定波動通過影響，天氣風險公司說，中南部清晨的對流往北延伸到北部沿岸，並移入陸地帶來局部大雷雨，對苗栗以北地區來說與前幾天相比天氣很不一樣，白天高溫緩和不少。

天氣風險公司表示，預估今天下半天水氣將減少，降雨轉為山區對流雨，雨量逐漸緩和，但今晚到明天上午仍有水氣略增的情況，因此西半部這段時間仍然有降雨機會，明天下半天水氣再減少，山區降雨縮減。

下周一到周二清晨，因北方鋒面氣旋東移，使風向短暫轉為西南風，天氣風險公司表示，中南部清晨到上午降雨又略增多，其中下周一在中北部地區因風力較大，不利熱對流發展，天氣相對穩定，下周二白天風向逐漸轉偏南，中北部午後的熱對流發展條件好轉，下周二下午有局部短暫雨或雷雨，反而較不穩定。

未來天氣部分，天氣風險公司表示，下周二過後，隨太平洋高壓勢力西伸，風向轉東南風到偏南風，各地天氣變為較典型的夏季型態，上半天偏熱，午後山區附近有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，到水邊活動消暑時，需留意上游天氣變化，若烏雲密佈或已經有大雨雷雨發生務必遠離。

大雷雨 風險

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