快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

全台最高蘭嶼燈塔 8月23日至25日將首次開放

中央社／ 台東縣14日電

全台燈高最高的燈塔蘭嶼燈塔平日不對外開放，為配合台東縣政府舉辦的「最美星空音樂會」，將於8月23日至25日首次開放，航港局表示，機會難得勿錯過。

交通部航港局在臉書粉絲專頁貼文表示，配合「2024台東最美星空」星空音樂會8月24日蘭嶼場次，蘭嶼燈塔於8月23日（五）至25日（日）每日上午9時至傍晚6時限定開放，遊客到蘭嶼不但可沉浸在星空優美音樂中，還可以安排於白天參訪首度對外開放的蘭嶼燈塔。

航港局表示，蘭嶼燈塔位於蘭嶼西北方山頂，為全台燈高最高的燈塔，平時並未對外開放，機會難得，千萬別錯過。

航港局提醒，前往園區道路顛簸且窄小，請遊客務必注意自身安全。如「2024台東最美星空」星空音樂會蘭嶼場次活動改期，開放日期將配合調整。

燈塔 蘭嶼 音樂會

延伸閱讀

全台最高蘭嶼燈塔度首度對外開放 航港局：僅限3天

無黨籍董昌華今議員就職 蘭嶼政壇成無黨天下

馬祖東湧燈塔120周年 7月1日點燈儀式東引島登場

東湧燈塔120周年7月1日慶祝點燈 盼吸引上萬旅客觀光

相關新聞

桃機2航廈屋頂工程疏失致漏水 美食區、貴賓室都遭殃

桃園機場今天上午傳出第二航廈發生漏水事件，包括美食區、貴賓室都出現積水情形。桃園機場公司指出，主因昨日航廈屋頂防水工程施...

苗栗以南8縣市大雨特報 下周三起梅雨掰了轉夏天

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗至彰化、南投地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

日本新紙鈔7月上路 日旅達人：舊紙鈔可用新鈔暫時有一壞處

日元匯率仍在低點，有的民眾仍然適時換一些日元。日本新版紙鈔7月3日正式發行，睽違20年首度換新紙鈔設計。不少人關心舊鈔還...

台灣海峽雷雨帶殺到 桃園到台中5縣市大雷雨 示警區域一次查

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時15分。

文湖線車廂改裝載客數增至420人 北捷：2025全面換新

北捷為了增加乘車舒適、提高尖峰時期運量，陸續將文湖線馬特拉（VAL256）車型改裝，預計2025年中全面改裝完畢。北捷表...

午後水氣減少 入夜仍有降雨機會 下周二起轉夏季型天氣

西南季風維持至周末，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，下周二後轉為夏季型天氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。