全台最高蘭嶼燈塔 8月23日至25日將首次開放
全台燈高最高的燈塔－蘭嶼燈塔平日不對外開放，為配合台東縣政府舉辦的「最美星空音樂會」，將於8月23日至25日首次開放，航港局表示，機會難得勿錯過。
交通部航港局在臉書粉絲專頁貼文表示，配合「2024台東最美星空」星空音樂會8月24日蘭嶼場次，蘭嶼燈塔於8月23日（五）至25日（日）每日上午9時至傍晚6時限定開放，遊客到蘭嶼不但可沉浸在星空優美音樂中，還可以安排於白天參訪首度對外開放的蘭嶼燈塔。
航港局表示，蘭嶼燈塔位於蘭嶼西北方山頂，為全台燈高最高的燈塔，平時並未對外開放，機會難得，千萬別錯過。
航港局提醒，前往園區道路顛簸且窄小，請遊客務必注意自身安全。如「2024台東最美星空」星空音樂會蘭嶼場次活動改期，開放日期將配合調整。
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