台灣海峽雷雨帶殺到 桃園到台中5縣市大雷雨 示警區域一次查

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時15分。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市楊梅區、新屋區、觀音區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉，苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉，台中市大甲區、外埔區、大安區。