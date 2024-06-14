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台灣海峽雷雨帶殺到 桃園到台中5縣市大雷雨 示警區域一次查

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣海峽雷雨帶正在影響中部以北，尤其苗栗、台中有大雷雨，新北西側、桃園、新竹也有間歇雨勢，留意天氣變化。本報資料照片
台灣海峽雷雨帶正在影響中部以北，尤其苗栗、台中有大雷雨，新北西側、桃園、新竹也有間歇雨勢，留意天氣變化。本報資料照片

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時15分。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市楊梅區、新屋區、觀音區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉，苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉，台中市大甲區、外埔區、大安區。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣海峽雷雨帶正在影響中部以北，尤其苗栗、台中有大雷雨，新北西側、桃園、新竹也有間歇雨勢，留意天氣變化。明天開始轉為偏南風，鋒面稍微北抬，水氣會減少，天氣會穩定一些，降雨時間縮短、範圍減小。

台灣海峽雷雨帶正在影響中部以北，尤其苗栗、台中有大雷雨，新北西側、桃園、新竹也有間歇雨勢，留意天氣變化。本報資料照片
台灣海峽雷雨帶正在影響中部以北，尤其苗栗、台中有大雷雨，新北西側、桃園、新竹也有間歇雨勢，留意天氣變化。本報資料照片

大雷雨 新竹

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