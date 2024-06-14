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苗栗以南8縣市大雨特報 下周三起梅雨掰了轉夏天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周日之前大致還是受到西南風影響，苗栗以南地區的天氣比較不穩定，容易有陣雨或雷雨，其他地區包括北部、東半部地區比較高溫炎熱。本報資料照片
周日之前大致還是受到西南風影響，苗栗以南地區的天氣比較不穩定，容易有陣雨或雷雨，其他地區包括北部、東半部地區比較高溫炎熱。本報資料照片

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗至彰化、南投地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。

氣象署預報員徐仲毅表示，周日之前大致還是受到西南風影響，苗栗以南地區的天氣比較不穩定，容易有陣雨或雷雨，其他地區包括北部、東半部地區比較高溫炎熱，午後山區或接近山區的平地為午後雷陣雨的天氣型態。

下周一、周二之後，鋒面來到台灣北部海面附近，而且環境的風場比較偏南風，各地大致上多雲到晴天氣為主。不過，下周一、周二的清晨會有局部性短暫陣雨，整體天氣沒有太穩定。下周三之後太平洋高壓勢力逐漸增強，向台灣延伸，才會比較穩定、偏向夏季型的天氣型態。

目前天氣狀況部分，鋒面位在台灣北部海面附近，所以離鋒面比較近的金門、馬祖，天氣比較不穩定，這幾天要提防比較劇烈的天氣現象。台灣大致受到西南風影響，所以苗栗以南天氣比較不穩定，容易有對流自海面移入陸地。

今天清晨中南部有比較明顯降雨，且有短延時強降雨，擴大到東南部山區。特別注意上午的時候，對流可能從海面移入，影響到北部地區的天氣。

今天降雨情形，苗栗以南天氣不穩定，南部地區、山區和近山區平地下午之後主要以午後雷陣雨為主。明後兩天將雨將會略減少。溫度方面，各地高溫32至35度，局部地區可以來到36度，明後兩天北台灣溫度會比今天高。中南部也有32至34度，沒下雨時感受悶熱。

今年5月確實雨量偏少，6月看起來也是類似狀況，有這樣的趨勢。5、6月就是梅雨季，但從預報看起來，下周三開始太平洋高壓勢力增強，滯留鋒移動到長江流域一帶，因為鋒面滯留造成豪大雨的情況從下周起機率比較低。

今天的天氣預測。圖／中央氣象署提供
今天的天氣預測。圖／中央氣象署提供

南投縣 鋒面

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