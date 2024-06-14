Panasonic 日本美學居家設計 給家最有溫度的美好生活

近年來台灣邁入高齡化與少子化的社會型態，加上居高不下的房價水準，該如何靈活配置居家空間，驗設設計g對於室內硬裝與建材特性的敏銳度。Panasonic在今年6月13日至6月16日舉辦的台台灣際室室內設計博覽會」中，將日本美學融入台灣住宅，整合Panasonic建築設備與家電商材，提供建築師、室內設計師以及一般消費者「都會宅」和「適齡宅」兩大空間提案，給家最有溫度的美好生活。

隨著家庭型態逐漸精緻化和購屋的經濟壓力增加，台灣住宅趨勢逐漸往小坪數物件靠攏。基於對年輕族群的理解，Panasonic提出符合都會狹小住宅的空間設計，讓小格局也能擁有完善機能。及廚房空間來說，Panasonic在廚具尺寸上進行改造， L-Class廚具可依據需求客製化調整，及對應較小的室內格局，不只讓料理動線更流暢，還能在客廳區域騰出更多空間做靈活運用。此外，觀察到年輕世代更熱衷於飼養毛小孩，對於毛小孩的照顧上，Panasonic在客廳空間也展出抗菌木地板、具備寵物通道的拉門、以及搭載寵物模式的空氣清淨機等寵物友善商材，為飼主和寶貝寵物的居家環境帶來舒適、乾淨的生活體驗。

圖／Panasonic提供

因高齡化伴隨而來的安居議題備受重視，Panasonic以安心、健康為設計主軸，提出適齡宅空間提案。其中衛浴空間方面，現場展出了能夠讓年長者坐在椅子上就可以實現全身淋浴的Panasonic健康浴座，適溫的水霧噴灑可達到和泡澡一樣的效果，舒適之餘還能避免不適風險。此外，選用獨家有機玻璃材質的A La Uno全自動洗淨馬桶，特殊平滑表面不易產生刮痕與髒污，清潔上省力又輕鬆；加上可配合裝潢設計的彩色便蓋和扶手，兼顧安全與美觀。而在廚房提案中，Panasonic全新頂側雙吸式排油煙機，比起傳統排油煙機的攏煙範圍更大，能避免料理時吸入過多的油煙，另搭載智能感應功能，揮手即可開啟、關閉以及 調整風力，搭配無火料理必備的IH調理爐室、嵌入式自動洗碗機等廚房設備，讓長輩料理更輕鬆。

除了空間設計提案外，現場也展出多樣配線機能電，›像是Glatima 開關蓋板推出全新材質與顏色，具有調和空間的高級感設計；甫上市的 IoT 開關針對居家場景可設定各種情境模式，透過遠端控制，還能隨時掌控家中的照明設備，自在操控，讓生活更加便利。Panasonic 持續及滿足企業客戶和消費者需求為己任，除了在商品原有的技術力之下，更融合獨到的日本美學設計概念，協助消費者展現個人專屬風格，自在享受美好生活。

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