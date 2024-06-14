第六波流行期！重症醫：10肺炎住院「近半新冠」 1類高危險群注意

新冠疫情再度捲土重來！是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波流行期。上周中重症住院本土個案新增328例，比前一周263例還多，疾管署為因應疫情，將在全台2000家醫療院所發放300萬劑免費快篩試劑，重症專科醫師何建輝也提醒，近期十個肺炎住院患者有近一半是新冠，高齡共病長者須注意。

疾管署統計，上周新冠本土個案新增328例，較前一周263例增加，其中65歲以上長者占79%，研判疫情上升且進入流行期。發言人曾淑慧表示，疫情波動會受到變異株變異、疫苗接種數量等因素影響，預估此波疫情要等到8、9月後才會下降。疾管署日前與藥師公會全聯會共同合作，免費提供800多萬劑新冠家用快篩，目前已發送得差不多了，將於7月起啟動新專案計畫，超過2000間診所協助分發300萬劑快篩試劑供民眾免費領取。

對此，台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝在臉書發文，提到近期手上收治的十個肺炎住院患者中，有4-5個就是COVID-19，他示警「雖然已經類流感化，但高齡共病長者仍須注意」。台安醫院小兒科主治醫師詹前俊也提醒，免疫力較差、65歲以上長者等高危險群，如出現呼吸道感染症狀，建議連續三天快篩，若確診染疫，可在醫師評估下使用口服抗病毒藥物。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，前些日子新冠流行期主要症狀為咳嗽、流鼻水，相對輕微，僅一成發燒，最近確診者約有七至八成發燒、全身痠痛，「病毒似乎變得比較凶」，他認為診所協助免費發放快篩，對象會更精準，並考量家戶感染風險，也讓患者帶回家，當家人出現症狀就可及時篩檢，在這個疫情上升的時間點，對防疫更有幫助。