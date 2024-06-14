千萬國際觀光客目標 李孟諺：具挑戰但有機會

交通部長李孟諺今天上午接受廣播電台訪問，針對交通部訂定今年國際觀光客來台目標是1000萬人次，他表示，具挑戰但有機會。

交通部原本設定今年來台國際觀光客目標是1200萬人次，因兩岸觀光陷僵局，已修正為1000萬人次。

李孟諺上午接受POP撞新聞主持人黃暐瀚的專訪時表示，1000萬人次目標具挑戰，但還是有機會。統計到6月10日，國際來台觀光客是340多萬人次，而一般國外觀光客來台旅遊旺季在第4季，交通部會全力以赴。

李孟諺說，國際觀光來台在2019年達到最高點，有1186萬人次，最慘是疫情影響期間，2021年只有14萬人次，2023年回到685萬人次，約疫情前6成左右，今年盼達1000萬人次，鎖定東南亞及東北亞的8國，再拓展印尼及印度，在當地登廣告或透過網紅宣傳台灣旅遊。

針對兩岸觀光部分，李孟諺說，目前開放程度不對等，希望互相小規模善意堆疊，逐步朝全面開放，台灣各部門準備好，歡迎陸客自由行及團客來台灣。

李孟諺說，去年台灣民眾赴中國大陸自由行有176萬人次，中國大陸目前未開放自由行或團客來台灣，但經由會議、醫療等方式來台灣的有22萬人次，台灣開放程度大很多，若對岸適度開放，例如自由行來台灣或小三通開放團客，台灣也會逐步再開放。

原先中國大陸在6月10日的馬祖踩線團因故延後，目前還未確定時間，李孟諺說，會解讀為某種程度的善意，歡迎並會全力協助。