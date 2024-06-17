食安連環爆? 居家自煮「水質」成健康關鍵！3M淨水RO機「快、省、淨」超狂設計

近來食安事件連環爆，讓民眾對「吃進嘴裡」的每口食物都特別重視，許多人為求安心，選擇採買食材回家自煮，才發現在料理過程中，使用到「水」的頻率非常高，無論是清洗食材、沖泡咖啡，或是煮飯熬湯，「水」都是不可或缺的要角，萬一把不乾淨的水吃下肚，恐會造成健康隱憂。如何為自己和家人做好飲用水把關？裝設「淨水器」，是保障居家飲用水安全的關鍵防線。

食安問題令人心慌慌，裝設「淨水器」是保障居家飲用水安全的關鍵防線。 圖／3M提供

「淨水器到底該不該裝？」、「哪種淨水器濾淨效果最好？」業者表示，近期到店詢問淨水器的消費者明顯增加，除了家中有長輩、幼兒的族群向來重視飲用水的衛生安全，這波食安問題燒到了青壯年，也讓淨水器的購買族群有年輕化的趨勢。此外，由於老舊公寓水塔清洗的頻率較不固定，很多住戶也會選擇加裝淨水設備，來保障飲用水安全。

「快」：長效大流量、用水不必等

淨水器濾出純淨好水，能生飲已是基本，對於經常在家煮飯、用水量較多的家庭來說，該選購什麼樣的淨水器，才能滿足使用上的需求？連鎖大賣場推薦世界知名品牌、專業度首屈一指的3M™ HFRO無桶直出式RO機，他表示，很多消費者使用過後，第一個反應就是：「比傳統RO機快多了！」傳統RO機製水速度較慢，若碰到清洗蔬菜用水量大、或是煮飯急著要用水時，往往需要等上一段時間，相當不方便，而這台3M™ HFRO無桶直出式RO機，出水量可達每分鐘2.0公升，長效大流量且流速快，用起來更順手。

3M™ HFRO無桶直出式RO機出水量可達每分鐘2.0公升，長效大流量且流速快。 圖／3M提供

「省」：超低廢水比、薄型設計省空間

新一代3M™ HFRO無桶直出式RO機也改良了傳統RO逆滲透淨水器廢水多的缺點，透過安全水路設計，大幅降低廢水比，產水效率高達70%以上，與類似產品相比，一年大約可省下1500L的水，達到環保省水的效果。薄型設計體積小巧，可安裝在櫥下、相對不佔空間，連小坪數、一字型廚房也放得下，省時、省水、省空間！

薄型設計體積小巧， 安裝在櫥下，相對不佔空間。 圖／3M提供

「淨」：4道過濾機制、國際級濾淨標準

在過濾技術方面，3M™ HFRO無桶直出式RO機設計雙道濾芯，共4道過濾機制，可以有效過濾水中的細菌、病毒、大腸桿菌、重金屬、TDS……等有害物質，以國際級的嚴格濾淨標準，為家庭用水品質把關。無桶直出設計更解決了儲水桶易滋生細菌的問題，即濾即飲，暢享鮮活，搭配智慧監控功能，貼心提醒濾心更換，讓居家飲水更加簡單便利。

守護全家人健康，就從天天要喝的水開始！淨水產品種類多、型號多，建議可以到連鎖居家大賣場的淨水專櫃，實際體驗各式產品的功能，透過專人解說了解自身需求並安心購買，多一層防護，讓居家飲水更有保障。