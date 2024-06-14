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他買超商即期麵包當早餐「幾小時後發霉了」 網齊籲：回家速做一事

聯合新聞網／ 綜合報導
麵包示意圖。夏天到了，麵包需特別注意保存。 圖／Ingimage
麵包示意圖。夏天到了，麵包需特別注意保存。 圖／Ingimage

許多民眾會到超商買特價的即期品，但近日一名網友分享，他到7-11買即期麵包作為隔日早餐，並下意識覺得食物不會壞那麼快，怎料隔天一早竟發現麵包發霉，提醒眾人一定要多加注意。貼文引起討論，不少網友指出，最近天氣悶熱，「珍食買回去要立即拿去冰」。

原PO在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，他常常會在晚上8點後，到7-11買i珍食來作為隔日早餐，沒想到昨（13）日早上吃前一天買的即期麵包時，發現麵包竟然發霉了，「包裝外面看不出來，一定要撕開包裝、拉出麵包體，才看得到麵包背面發霉」。

一名網友購買超商即期麵包作為隔天早餐，吃到一半竟發現麵包發霉。圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」
一名網友購買超商即期麵包作為隔天早餐，吃到一半竟發現麵包發霉。圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區

原PO解釋，因為i珍食的保存期限通常到半夜12點或凌晨3點，距離7點吃早餐才短短幾小時，讓他下意識認為「食物不會壞得那麼快」，提醒同樣喜歡買i珍食的民眾，「還是要謹慎一點，吃下去之前，前後左右翻一翻再吃下去」。

貼文引發熱議，網友紛紛回應，「代表沒防腐劑，也是好事」、「有時我也會隔天才吃」、「謝謝提醒，我也滿常買珍食，隔幾天烤過才吃⋯最近天氣熱，先冰比較安全」、「天氣開始熱了，食物保存期限也跟著縮短了」、「如果要隔天吃，一定要買完就冰起來」、「珍食買回去要立即拿去冰」、「台灣濕氣重，不管是哪裡買麵包，都建議當日沒吃完要放冰箱冷藏，盡快食用完畢」。

另外，也有網友提醒，不同種類i珍食的過期時間也不同，麵包、甜點類固定只到晚上12點，飯糰、便當、燴飯和麵類等等，則會到凌晨3點，其中還有小部分商品是下午5點過期，「麵包的i珍食是凌晨12點過期，離你的早餐也過了7小時，最近天氣熱真的要注意保存」。

7-11 即期品 珍食 超商 麵包

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