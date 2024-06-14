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台南高屏大雨特報 花東高溫上看36度

中央社／ 台北14日電

中央氣象署今天發布台南、高雄及屏東大雨特報，並預報花蓮、台東可能出現攝氏36度高溫，台東有焚風的機率。

氣象署清晨發布台南市、高雄市及屏東縣大雨特報，應注意雷擊及強陣風。

氣象署觀測，零時至上午7時10分，降雨主要集中在台南，南區累積雨量超過100毫米，永康區、中西區、安平區超過90毫米，新化、新市、北區超過70毫米。

氣象署說，今天持續受西南風影響，苗栗以南地區、東半部山區及澎湖、金門、馬祖不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區和馬祖雨勢較明顯，有短延時強降雨並有大雨發生的機率，而其他地區大致為多雲可見陽光的天氣。

氣象署預報，午後在大台北東側、東北部地區及各山區容易有雷陣雨發展，且山區有機會出現局部大雨，另外要留意清晨至上午，因鋒面較接近台灣，北部地區有短暫陣雨的機會。

氣象署也發布花蓮、台東高溫燈號資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區可能有焚風，中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台東縣為黃色燈號，高溫也可能達36度。

至於其他地區，氣象署預測高溫普遍可達32至34度，各地白天感受悶熱。

台東 氣象署 高溫

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