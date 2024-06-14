聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中以南午後雷雨 賈新興：下周四起悶熱、降雨偏少機率高
天氣愈來愈悶熱，關於近期天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周四起至7月初太平洋高壓偏強，高溫悶熱，建議多補充水分。
賈新興表示，今明兩天受西南風影響，清晨起台中以南沿海易有局部短暫雨，午後台中以南有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區天氣相對穩定，花東地區有焚風現象發生的機率。周日清晨彰化以南沿海仍有零星短暫雨，午後山區、新竹以北及宜花有零星短暫陣雨。
下周一太平洋高壓逐漸增強，午後台中以南有零星短暫陣雨，賈新興表示，下周二清晨彰化以南有局部短暫雨，午後台中以南、北部山區和東北部山區有零星短暫雨。下周三至23日，午後山區有零星短暫陣雨。
賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，下周四起至7月上旬，降雨偏少機率高，之後南方水氣有增多的趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言