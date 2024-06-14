台中以南午後雷雨 賈新興：下周四起悶熱、降雨偏少機率高

天氣愈來愈悶熱，關於近期天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周四起至7月初太平洋高壓偏強，高溫悶熱，建議多補充水分。

賈新興表示，今明兩天受西南風影響，清晨起台中以南沿海易有局部短暫雨，午後台中以南有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區天氣相對穩定，花東地區有焚風現象發生的機率。周日清晨彰化以南沿海仍有零星短暫雨，午後山區、新竹以北及宜花有零星短暫陣雨。

下周一太平洋高壓逐漸增強，午後台中以南有零星短暫陣雨，賈新興表示，下周二清晨彰化以南有局部短暫雨，午後台中以南、北部山區和東北部山區有零星短暫雨。下周三至23日，午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，下周四起至7月上旬，降雨偏少機率高，之後南方水氣有增多的趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。