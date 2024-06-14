腦中風要爭取搶救時間差 懷疑時請對方微笑舉手說你好

健保署統計台灣每6個人中有一人有機會腦中風。衛福部台南醫院新化分院神經科主治醫師方怡婷表示，腦中風造成社會重大負擔，預防、診斷及治療都很重要。尤其最常見症狀是單側手腳無力、嘴角歪斜與講話不流利，是腦中風辨識要點，呼籲大家牢記、才能爭取搶救黃金時間差。

方怡婷指出，懷疑一旁的人可能中風，可以請他微笑、舉手、說你好來初步辨識有沒有中風。萬一發生中風時，要記下患者最後一次正常說話、走路的時間，不要再給病患吃降血壓藥跟食物，盡速送醫院評估。

方怡婷舉例最近60多歲林姓患者，早上起床後突然發現右側手腳無力不聽使喚，且講話不流利，趕快搭救護車就醫，診斷左側基底核缺血性腦中風，並同時發現罹患糖尿病及高血脂，住院治療一周後，繼續做中風後復健，一個月後恢復可自行拄枴杖走路，順利出院回家。

腦中風列名國人十大死因，高血壓、高血糖、高血脂與心房顫動都是缺血性腦中風重要危險因子。健保署去年底放寬血栓溶解劑(rt-PA)健保給付，若評估病患為缺血性腦中風，且病患與最後一次正常說話走路的時間相距在4.5小時內，無健保規範禁忌症如主動脈剝離、凝血功能疾患、腦出血病史等 ，就可施打血栓溶解劑。

方怡婷說，如果缺血性腦中風發作在24小時內，且經醫師評估有大血管阻塞可能，也可轉院醫學中心作腦導管取栓手術。腦中風急性期約7至14天，住院期間除要控制中風危險因子，在度過急性期後，若仍無法行走，也可繼續在住院時進行中風後復健，台南醫院及新化分院的中風後復健計畫還有配合中醫針灸療程，對改善病況很有幫助。