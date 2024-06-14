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今雨炸「2地區」！專家曝：下周迎典型夏季型天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中南部今天短暫陣雨或雷雨，北部沿岸也有短暫雨的機會，上半天是比較不穩定的時段。本報資料照片
中南部今天短暫陣雨或雷雨，北部沿岸也有短暫雨的機會，上半天是比較不穩定的時段。本報資料照片

中央氣象署今晨針對南部地區發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天表示，昨天深夜中國大陸沿岸在西南季風水氣及不穩定波動東移影響下，發展出旺盛對流，今天清晨逐漸通過北部海面，中南部有短暫陣雨或雷雨，北部沿岸也有短暫雨的機會，上半天是比較不穩定的時段。

今天下半天北方不穩定的波動通過後，天氣有暫時回穩一些的趨勢，柯聿寧表示，深夜到明天上午中南部仍然容易有局部降雨，午後山區則有熱對流發展機會，不過下半天隨著大氣中高層水氣減少，預估降雨區域比較小，整體雨量也減少。

周日轉為西南到偏南風環境，柯聿寧表示，中南部清晨的降雨變得不明顯，降雨偏向午後山區熱對流，山區對流發展後可能順著風向往北到東北擴展到附近的近山區，因此下半天中北部在天氣上相對這幾天比較不穩定一點。

柯聿寧表示，下周一到下周二清晨，長江流域到北方海面再度有鋒面氣旋發展，使風向稍轉為西南風，因此中南部清晨到上午降雨稍增多，下周一午後因中北部的風力較大，不利熱對流發展，天氣相對穩定，下周二白天風向逐漸轉偏南，中北部午後的熱對流發展條件好轉，下午有局部短暫雨或雷雨。

下周三過後，太平洋高壓勢力西伸，柯聿寧表示，受到太平洋高壓邊緣帶來的東南到偏南風影響，各地上半天都較穩定偏熱，午後山區附近有局部的熱對流降雨，天氣變為較典型的夏季型態，白天外出時需留意水分補充及高溫狀況，做好防曬準備，另外到河川溪流流域活動時，也需要留意上游的天氣狀況。

雷雨

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