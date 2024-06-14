大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

今天持續受西南風影響，氣象署表示，苗栗以南地區及東半部山區不定時有短暫陣雨甚至雷雨出現，尤其南部地區雨勢較明顯，可能有短延時強降雨並有大雨發生的機率。

而其他地區大致為多雲偶可見陽光，不過，氣象署表示，因鋒面較接近台灣，清晨至上午要留意海面上對流移入造成的降雨，若海面對流範圍較廣，北部地區亦有短暫陣雨的機會。

午後在大台北東側、東北部地區及各山區有雷陣雨發展，且山區雨勢較大，外出留意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天各地白天普遍可以來到32至34度，其中大台北、花東縱谷局部有沉降作用，高溫可能來到36度或以上，而東南部地區要留意焚風發生的情形，各地感受悶熱，外出注意做好防曬並多補充水分，而低溫普遍為26、27度。

另外，北部沿海空曠地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天及周日西南風持續影響，氣象署表示，迎風面的苗栗以南地區降雨機率較高，不定時有對流雲系從台灣海峽移入，並且順著西南風移往山區，尤其以清晨至上午的降雨機率較高，要留意易有短延時強降雨出現，伴隨雷擊及強陣風，雖有降雨空檔，外出仍建議攜帶雨具備用。

氣象署表示，其他地區為多雲偶見陽光，午後有局部短暫雷陣雨。溫度方面，沒下雨時天氣悶熱，且西南風沉降影響，大台北及花東縱谷地區氣溫相對再更高，且東南部地區有焚風發生的機率，易有36度以上高溫出現。

風力方面，北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖風力強勁，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業船隻應注意安全；周日清晨之前金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島留意航班資訊。

下周一、下周二西南風逐漸轉為偏南風，風力也開始減弱，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，雨勢相較減緩許多，而午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四太平洋高壓有增強的趨勢，天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

21日至23日太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，各地天氣以晴朗穩定為主，氣溫偏高，多注意防曬及補充水分、避免中暑，午後受到熱力作用影響，容易有局部短暫雷陣雨發生的機率，山區需留意會有較為明顯的雨勢，溪水會有高漲的趨勢，前往河谷活動或遊憩也要注意安全。