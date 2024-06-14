健康你我他／夏天肉類易壞 謹記危險溫度

在廚房的日子，我從少婦變成老嫗。30多年來，除了廚藝精進，對如何保存食物亦累積不少經驗。

台灣夏天高溫濕熱，容易滋生細菌，食物若保存不當，誤食輕則腹瀉，嚴重可能住院。細菌在7至60℃間繁殖最快，是食物保存的危險溫度帶。謹記危險溫度帶，才能安全保存食物。

夏天去傳統巿場買魚、肉類，最好早一點出門，因為巿場豬肉通常是放在攤位上任君挑選，若太晚出門，買的肉類已經在常溫下放置一段時間，回家後若當天沒有煮食，隔天容易變質。買魚時，最好向商家要些冰塊或自備保冷袋。如果二、三天內不煮食，放置冷凍庫最保險，待要食用前一天再改放冷藏室退冰，切記不要放常溫下退冰，避免可能滋生細菌。

冰箱冷凍庫的食物只能放七分滿，若將冷凍庫塞滿，冷凍效果會大打折扣，冰箱也容易故障。另外，冷熱食物切勿摻雜，有一次我把加熱沒吃完的紅豆湯與冷藏室的紅豆湯倒在一起，結果隔天就變質了，我這個動作讓紅豆湯的溫度提高，細菌也就活躍了起來。

我家平常確保食物安全的方法，除了注意食物保存的溫度外，熟食與生食必定分開料理，用不同的砧板，會定期清潔廚房抹布，如果醃製肉類或涼拌食物時會戴手套，尤其會注意食品的保存期限等。