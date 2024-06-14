快訊

無照律師執業涉詐欺及律師法 林珮菁10萬交保、限制出境出海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價變低可多吃？營養師：建議1天1顆

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。圖／123RF
想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。圖／123RF

蛋價連5降，創近2年新低，農業部呼籲末端餐飲業者，調降雞蛋相關菜單的價格。營養師提醒，想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當，尤其對心血管疾病患者是一大挑戰，尤其不建議奶油炒的歐姆蛋或太鹹的滷蛋等料理

民眾應避免因為蛋價調降而「報復性吃蛋」，台大醫院營養室主任陳珮蓉指出，雞蛋屬於蛋白質的一種，基本上不建議一天吃超過1顆蛋，若吃到2顆蛋，對膽固醇、心血管疾病患者更具挑戰，可能導致血脂控制不好，長遠下來，甚至可能對腎臟造成負擔。

整體而言，每日蛋白質建議攝取6至7份，陳珮蓉指出，1顆雞蛋就是1份，多吃1顆蛋就會壓縮到其他其他蛋白質來源，包括牛奶、優格、深海魚類，或豆漿、豆腐等植物性蛋白。

針對烹調方式，陳珮蓉說，若是心血管疾病患者、需要限制飽和脂肪攝取的族群，料理時不建議跟奶油一起炒，如歐姆蛋、烘蛋等；血壓太高者，不建議吃滷太鹹的滷蛋，因為鹽分含量太高會影響血壓。

陳珮蓉指出，水煮蛋、植物油煎的荷包蛋、蒸蛋等，都是滿適合的料理方式，也可以製作番茄炒蛋，或和小黃瓜、櫛瓜等蔬菜一起烤；半熟蛋則可能有衛生安全風險，如果沒煮熟可能導致細菌性感染危機，原則上還是煮熟為佳。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，台灣的沙門氏桿菌相當猖獗，蛋一定要記得煮熟，光是蒸蛋就有很多作法，可以用蛋液取代澱粉，例如常見的獅子頭使用到的麵粉、藕粉等，就可以改用蛋液替代。

心血管疾病 患者 料理 荷包蛋 蛋價 蛋白質 雞蛋

延伸閱讀

雞蛋、豆腐、秋刀魚不是最瘦！蛋白質竟有低中高脂之分，一圖看對應食物分類，吃錯恐增肥

蛋價創近3年新低 量販、超市雞蛋也降價了

連續1週早餐吃燕麥 會發生什麼變化？ 營養師揭「8優點」：是超級食物

陳駿季再籲餐飲業調降蛋價 祭2招生產端減量

相關新聞

當醫師成了病患家屬／身心科醫師吳佳璇：退休教授父拾荒 早期失智症作祟

雙親罹癌、失智、腦中風，另一半罹患乳癌、心肌梗塞，或是孩子發育遲緩，得了先天遺傳疾病，當最愛的家人罹患重症，總是治病扶傷...

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

頭獎累積16連槓的威力彩，今（13）日開出！6月13日威力彩頭獎金額3.52億元，在桃園市中壢區普仁里新中北路117號「...

健康你我他／夏天肉類易壞 謹記危險溫度

在廚房的日子，我從少婦變成老嫗。30多年來，除了廚藝精進，對如何保存食物亦累積不少經驗。

蛋價變低可多吃？營養師：建議1天1顆

蛋價連5降，創近2年新低，農業部呼籲末端餐飲業者，調降雞蛋相關菜單的價格。營養師提醒，想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當...

非聽不可／心動不衰竭─心的躍動，活力人生

心動不衰竭─心的躍動，活力人生

大政府？社工同工不同酬 學者批社安網掏空民間量能

強化社安網第二期計畫將於114年期滿，衛福部今天舉行論壇，檢討社安網計畫未盡事宜及未來工作藍圖規劃。原先預計出席的衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。