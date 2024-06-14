蛋價變低可多吃？營養師：建議1天1顆

蛋價連5降，創近2年新低，農業部呼籲末端餐飲業者，調降雞蛋相關菜單的價格。營養師提醒，想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當，尤其對心血管疾病患者是一大挑戰，尤其不建議奶油炒的歐姆蛋或太鹹的滷蛋等料理。

民眾應避免因為蛋價調降而「報復性吃蛋」，台大醫院營養室主任陳珮蓉指出，雞蛋屬於蛋白質的一種，基本上不建議一天吃超過1顆蛋，若吃到2顆蛋，對膽固醇、心血管疾病患者更具挑戰，可能導致血脂控制不好，長遠下來，甚至可能對腎臟造成負擔。

整體而言，每日蛋白質建議攝取6至7份，陳珮蓉指出，1顆雞蛋就是1份，多吃1顆蛋就會壓縮到其他其他蛋白質來源，包括牛奶、優格、深海魚類，或豆漿、豆腐等植物性蛋白。

針對烹調方式，陳珮蓉說，若是心血管疾病患者、需要限制飽和脂肪攝取的族群，料理時不建議跟奶油一起炒，如歐姆蛋、烘蛋等；血壓太高者，不建議吃滷太鹹的滷蛋，因為鹽分含量太高會影響血壓。

陳珮蓉指出，水煮蛋、植物油煎的荷包蛋、蒸蛋等，都是滿適合的料理方式，也可以製作番茄炒蛋，或和小黃瓜、櫛瓜等蔬菜一起烤；半熟蛋則可能有衛生安全風險，如果沒煮熟可能導致細菌性感染危機，原則上還是煮熟為佳。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，台灣的沙門氏桿菌相當猖獗，蛋一定要記得煮熟，光是蒸蛋就有很多作法，可以用蛋液取代澱粉，例如常見的獅子頭使用到的麵粉、藕粉等，就可以改用蛋液替代。