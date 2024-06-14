TPASS 2.0年底推出 有利非通勤族

TPASS通勤月票上路至今快滿一年，交通部公路局統計今年5月，全國約67.7萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，又以基北北桃民眾居多。交通部長李孟諺昨在立院詢答時透露，規畫今年底前推出TPASS 2.0非通勤短期或常客使用優惠方案，有別於固定通勤旅次，民眾購買後，可在一定時間內無限次數搭乘。

李孟諺昨赴立院報告「提升公共運輸品質」表示，明年1月春節起將推出擴大國道客運全面優惠方案，規畫連續假期搭乘國道客運提供6折，在地轉乘免費（含市區公車及幸福巴士）。由於過去國道客運搭乘率下降，每逢連假都推85折優惠，明年起6折優惠及在地轉乘免費，形同再擴大優惠措施。

李孟諺也提到，預計今年底前推出TPASS 2.0非通勤短期或常客使用優惠方案，包含市區公車、公路客運、幸福巴士、台鐵、捷運、公共自行車、渡輪等各種運具皆可使用，全面提供普及平價化公共運輸服務。另為提升便捷行動支付服務，分階段於2026年前公路客運及2030年前市區公車車輛全面汰換行動支付驗票機。