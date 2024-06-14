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工作項目雜而多 護理師人力不足盼補更多人

聯合報／ 記者黃寅翁唯真／連線報導

基層衛生所護理師人力不足，工作負擔越顯沉重。護理師普遍反映，工作項目「雜而多」是難負荷主因之一，時常下了班還在忙著打電話，通知篩檢異常個案到醫院追蹤。中市也有衛所護理師認為，即使未來3年每年能補進4人，也僅是杯水車薪，建議應增聘更多人手，優先增補壓力沉重區。

台中市工作負擔最重的是軍功衛生所，該所一名護理師說，北屯區人口成長突破了30萬人，每人服務民眾就達16萬人，但自縣市合併以來都僅維持9名護理人員，負荷太大。不只局裡要求多，也擔心沒做好被投訴，身心壓力都很大，還經常累到中暑得去刮痧，「幾乎每個人的背都是黑的！」

四民衛生所護理師也說，衛生所業務範圍廣，像是精神病、自殺傾向患者探視，都得由護理師單槍匹馬前往，最近逢腸病毒和登革熱流行期，還得家訪衛教或帶噴藥員前往，工作實在太多。

桃園市邱姓護理師表示，過去桃園一名護理師要管理超過2萬名市民的健康業務，現在約減至1.8萬名，其實負擔還是很大，因為衛生所工作內容多且雜，保健宣導、長照業務、五癌篩檢追蹤等，有時碰上新興傳染病、登革熱爆發等，就會壓縮原本工作內容，達不到中央訂定的檢查人數目標。

邱姓護理師說，市府有看到社區結構改變以及里民生活形態變化，這2年陸續有增額人員，部分如健康檢查業務也會媒合社區醫療院所協助，多少減輕負擔。

衛生所 護理師

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