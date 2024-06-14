台中、桃園人口增 衛所護理師不足

不少基層衛生所缺專責醫師，連護理師都不夠。台中人口成長，尤其北屯、西屯、大里等地衛所護理師每人得照顧1.5萬至1.8萬市民，桃園市也面臨人力窘境，每名衛所護理人員平均服務1.1萬人，都讓議員替公衛護理師「過勞」抱屈。台中市、桃市府今年起連3年各增補4至6人，盼減輕負擔。

衛生所是各地公共衛生、門診服務最前線，據衛生局資料，每名衛生所護理師合理的負擔人數為8000至1.2萬人，但台中市30間基層衛生所，有4成、12所護理師每人服務超過1.2萬人。中市議員陳淑華更點出，有的衛生所護理師負擔的市民數超過1.5萬人，工作負擔沉重。

中市議員謝家宜表示，台中市人口成長，但2016年起，衛生所人力編制沒調整過，以北屯為例，每人負擔1.5萬人增至1.8萬人，已非「過勞」可形容。中市議員張芬郁也認為，衛生局爭取中央計畫增加營養師、行政人員等，都不能分擔護理師職責，導致基層不斷加班，有假卻不能休。

衛生局長曾梓展說，全市30所衛生所護理人員共252名，平均每名護理師負擔1.1萬名市民，今年已先在軍功、四民、太平、南區衛生所增加1名護理師，負擔最重的軍功所每人服務市民數已從1.8萬人降到1.6萬人，明後年全市會再各增4人。副市長鄭照新說，將協助爭取人力。

有護理背景的桃園市議員朱珍瑤說，護理人員工作壓力大，常補不到人，衛所護理師得「一個人做五個人的事」，沒人來頂班、資深護理師想走也走不掉，長久下來身體會出狀況。中央雖有替護理師調薪，但整體工作環境不友善，如醫療暴力仍層出不窮，政府應加強配套與素質教育。

桃園市衛生局指出，全市13區衛生所護理人員員額203名，衛生所每1名護理人員平均服務人數1萬1452人。因應人口增加、公共衛生業務推動，依各地區類別、人口密度增置各衛生所人力，今年起分3年編列每年6名護理人員，3年共18人，持續努力維護醫護人員職場環境。