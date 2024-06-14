聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際旅客來台345萬 未達目標1000萬人次一半

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
國際旅客來台今年截至6月11日共345萬人次。圖／聯合報系資料照片
國際旅客來台今年截至6月11日共345萬人次。圖／聯合報系資料照片

交通部觀光署原定今年一千兩百萬人次國際觀光客來台，少了陸客加持，先前已下修為一千萬人次。交通部長李孟諺昨於立法院受訪指出，今年截至六月十一日共三四五萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，一千萬旅客目標還是不變，希望一起努力達成。

除了缺少陸客加持，今年四月花蓮地震也影響國際觀光客來台數量。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，今年四、五月出入境人次均較二、三月衰退，可能與花蓮地震及旅客等待下個長假有關。

李孟諺表示，今年截至六月十一日共三四五萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，一千萬旅客目標還是不變，首要目標客群為東北亞及東南亞，北美也是持續推動宣傳對象。

針對各界關切兩岸禁團令遲遲未解，他指出，去年我國到大陸有一七六萬人次，對岸來台才二十幾萬人次，兩邊開放程度不同，六月一日起允許過去已成團的旅客過去，不會從嚴審查，目前觀光小兩會機制還是存在，會再請觀光小兩會跟陸委會持續接洽，希望能有轉機。

交通部長 陸客

延伸閱讀

宜蘭至羅東鐵路高架化過環評 縣府：全力拚2034通車

觀光列車沒有無障礙設施 立委要交通部3個月內評估增設

上任首到立院備詢走錯「立委質詢台」 李孟諺曝原因

花東端午訂房率慘淡！李孟諺：振興加碼滾動式檢討

相關新聞

長效鮮乳惹議 農業部盼改為長效乳

台紐經濟合作協定明年上路，屆時紐西蘭牛乳將零關稅進口，衛福部日前預告，保存期限卅天以上者應標示為長效鮮乳等字樣，酪農對此...

蛋價連跌 陳駿季：早餐店應降價

國內蛋價持續下探，全聯、家樂福等量販超市，紛紛宣布調降盒裝平價蛋，但早餐店加蛋一顆還要十五、廿元，民眾怒火中燒。農業部長...

當醫師成了病患家屬／身心科醫師吳佳璇：退休教授父拾荒 早期失智症作祟

雙親罹癌、失智、腦中風，另一半罹患乳癌、心肌梗塞，或是孩子發育遲緩，得了先天遺傳疾病，當最愛的家人罹患重症，總是治病扶傷...

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

頭獎累積16連槓的威力彩，今（13）日開出！6月13日威力彩頭獎金額3.52億元，在桃園市中壢區普仁里新中北路117號「...

TPASS 2.0年底推出 有利非通勤族

TPASS通勤月票上路至今快滿一年，交通部公路局統計今年5月，全國約67.7萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，又以基...

美禽流感牛傳人 新A流修訂通報

新冠疫情再度進入流行期，行政院長卓榮泰昨在行政院會指示各相關部會超前部署，做好防疫工作。針對美國乳牛日前感染禽流感Ｈ５Ｎ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。