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國際旅客來台345萬 未達目標1000萬人次一半
交通部觀光署原定今年一千兩百萬人次國際觀光客來台，少了陸客加持，先前已下修為一千萬人次。交通部長李孟諺昨於立法院受訪指出，今年截至六月十一日共三四五萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，一千萬旅客目標還是不變，希望一起努力達成。
除了缺少陸客加持，今年四月花蓮地震也影響國際觀光客來台數量。
靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，今年四、五月出入境人次均較二、三月衰退，可能與花蓮地震及旅客等待下個長假有關。
李孟諺表示，今年截至六月十一日共三四五萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，一千萬旅客目標還是不變，首要目標客群為東北亞及東南亞，北美也是持續推動宣傳對象。
針對各界關切兩岸禁團令遲遲未解，他指出，去年我國到大陸有一七六萬人次，對岸來台才二十幾萬人次，兩邊開放程度不同，六月一日起允許過去已成團的旅客過去，不會從嚴審查，目前觀光小兩會機制還是存在，會再請觀光小兩會跟陸委會持續接洽，希望能有轉機。
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