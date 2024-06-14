美禽流感牛傳人 新A流修訂通報

新冠疫情再度進入流行期，行政院長卓榮泰昨在行政院會指示各相關部會超前部署，做好防疫工作。針對美國乳牛日前感染禽流感Ｈ５Ｎ１病毒，傳出人類感染病例，疾管署正式修訂新型Ａ型流感通報定義，新增「急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感Ａ（Ｈ５Ｎ１）動物疫情接觸史」條件，自六月十五日起實施。

行政院發言人陳世凱轉述卓榮泰在院會表示，四年前疫情爆發時，對國人生命、健康、財產皆造成重大威脅，唯有再次超前部署，才能避免病毒再度肆虐，呼籲國人踴躍施打疫苗，保護自己和家人的安全，相關部會務必做好各項防疫措施。

因應美國乳牛場發生高病原性禽流感Ａ（Ｈ５Ｎ１）牛傳人疫情，疾管署於五月十三日邀集農業部、食藥署及相關專家舉行「傳染病防治諮詢會流感防治組會議」，修訂病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，臨床條件增列急性結膜炎，流行病學條件增加十日內有Ｈ５Ｎ１動物疫情接觸史者。

疾管署發言人曾淑慧表示，若有相關條件者，請確實佩戴口罩，盡速就醫。

長庚找出Ｈ3Ｎ2重症關鍵

另長庚醫院、長庚大學與美國約翰霍普金斯大學合作，自二○一七年至二○一八年在美國流行的Ｈ３Ｎ２流感病毒發現，該病毒出現基因片段重組現象，具有強大致病性與複製能力，導致病人嚴重併發症。此研究已發表在今年五月國際期刊「刺胳針-微生物」。

主要研究者之一、基隆長庚醫院急診醫學部主治醫師陳冠甫表示，流感病毒屬ＲＮＡ病毒，病毒核酸不斷突變，形成新的亞型，人體對原有病毒免疫力易失效，即使病人感染過了，下一次罹病仍有併發重症的可能性。接種疫苗可以獲得保護力及減少併發重症，但要「猜中」疫苗株相當不容易。

陳冠甫指出，全基因定序加上人工智慧先進技術，可更精確找到重症病毒株，作為疫苗參考，有助研發出更具效率的疫苗，更可發展出定序快篩，降低重症及死亡風險。