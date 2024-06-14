蛋價連跌 陳駿季：早餐店應降價

國內蛋價持續下探，全聯、家樂福等量販超市，紛紛宣布調降盒裝平價蛋，但早餐店加蛋一顆還要十五、廿元，民眾怒火中燒。農業部長陳駿季昨天表示，產地端降價、消費端價格卻沒有同步，導致很多民眾不滿，也是買氣無法回升的主因，他點名早餐店的雞蛋售價應該調降。

雞蛋目前每斤產地價和批發價分別降到廿七點五和卅七元，蛋價連五降，續創近兩年來新低，和去年蛋荒前的價格愈來愈接近，部分蛋農甚至賠本賣，欲哭無淚。

國民黨立委楊瓊瓔昨天在立法院質詢指出，已經有產地雞蛋多到整批載去餵豬，農業部應該要在產銷調節上拿出力道，陳駿季說，目前每天國內蛋雞產蛋量比國人預估需求多了卅二萬顆，無法拉抬買氣的最大的原因，在於產地價降了，但是消費端價格卻沒有同步降，他呼籲早餐店等可適度降價。

陳駿季也說，已召開專案會議討論，近日會啟動生產調節，除了蛋農加速老母雞淘汰，前端種雞到蛋中雞的進雞作業也會延緩，希望逐步恢復供需平衡，讓蛋雞產業持續成長。

另中央畜產會近日公告標售進口液蛋和滷蛋共計超過一千萬顆，是否會再打亂市場價格？陳駿季說，中央畜產會是根據業界需求，但還是希望在不影響國內產銷下釋出，不過進口蛋銷售對象為糕餅業者等，不至於影響鮮蛋市場價格。

量販超市通路因應蛋價調整，美廉社盒裝蛋昨天調降三元，全聯今天起盒裝平價蛋從五十元降為四十七元；家樂福平價洗選蛋十入裝也從今天起調降五到八元。