長效鮮乳惹議 農業部盼改為長效乳

台紐經濟合作協定明年上路，屆時紐西蘭牛乳將零關稅進口，衛福部日前預告，保存期限卅天以上者應標示為長效鮮乳等字樣，酪農對此相當不滿，認為嚴重剝奪其生存權。農業部表示，已再行文盼衛福部更正為長效乳。立委也強調，保存期限超過十四天以上者不能稱為鮮乳，應做到市場區隔。

衛福部回應表示，至今年八月四日前為預告期，期間會持續對外收集意見，待收到農業部公文之後，再做綜整評估，並持續與農業部溝通。

昨天許多立委在立法院質詢關心進口乳品標示問題，國民黨立委張嘉郡表示，農業部給衛福部的函文中有甲、乙兩案，分別建議針對保存期限卅天以上者標示為「長效鮮乳」或「長效乳」，食藥署稱是依照農業部建議幫乳品標示為長效鮮乳，但為了照顧台灣酪農，應明確要求標示為長效乳。

民進黨立委陳亭妃也表示，農業部給了衛福部兩種建議標示的版本，其中一案就有「鮮」字，但只要保存期限超過卅天以上就不能有鮮字，這一定要分得很清楚，「而且衛福部也沒有堅持要標示長效鮮乳」。

農業部長陳駿季表示，當時建議衛福部應標示長效乳，農業部也有再行文衛福部，希望標示能採用長效乳等，而淘汰寡產乳牛的相關補助也會研議追溯至二○二三年十二月止。

衛福部食藥署副署長林金富說，本月五日預告，「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，農業部四月十一日函文衛福部版本，分為甲、乙兩案建議針對保存期限卅天以上者，標示為「長效鮮乳」或「長效乳」。

林金富強調，調整方案待收到農業部公文後，會做通盤考量，食藥署會持續和農業部溝通，但食藥署主管食品業者，酪農的聲音還是要由農業部協助彙整，至於預告期滿後是否再開會討論，得要等接近預告期滿才綜整討論，如果內容變動範圍大，「要再預告一次也不一定」。

有農貿業者指出，雖然農業部給衛福部的函文有建請衛福部優先採取乙案，但甲乙案並陳自然是甲案優先，衛福部預告標示的「長效鮮乳」就是依照農業部的甲案建議來做，現在反而變成各界在追咬衛福部，匪夷所思。