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攝護腺癌患者擔心術後「不舉」 達文西手術降低副作用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
陽大附醫泌尿科醫師潘柏勳建議攝護腺癌患者接受達文西手術，降低漏尿、性功能障礙等併發症的風險，患者術後一周就順利出院。圖／陽大附醫提供
陽大附醫泌尿科醫師潘柏勳建議攝護腺癌患者接受達文西手術，降低漏尿、性功能障礙等併發症的風險，患者術後一周就順利出院。圖／陽大附醫提供

宜蘭58歲的陳先生出現排尿不順、頻尿等症狀，國立陽明交大附設醫院檢查後發現是攝護腺癌；傳統攝護腺癌手術，常見禁尿、性功能障礙等併發症，康復期長達1個月，陳先生選擇接受達文西手術，1周就出院，也沒有「不舉」等狀況。

陽大附醫指出，陳先生是一般的上班族，今年4月到泌尿科就診，表示排尿不順暢但又會頻尿，醫師初步懷疑是中年男性常見的攝護腺肥大，血液檢查發現攝護腺指數偏高，進一步切片、影像學檢查，證實為攝護腺癌初期。

泌尿科醫師潘柏勳說明，傳統腹腔手術傷口較大，超過20公分，會出血超過2000毫升，產生漏尿、勃起障礙等併發症的機率為80%到90%，恢復期約為1個月；若選擇達文西機械臂手術，將是6個1到4公分的小傷口，出血量僅有30毫升，併發症機率降到50%以下，術後恢復期為1周。

陳先生在醫師建議下，選擇接受達文西手術，順利完成後一周就出院了。潘柏勳表示，不少攝護腺癌患者擔心後遺症，不敢接受手術；達文西手術藉由高倍數立體視覺與機械手臂精密控制，是目前恢復最快、併發症最少的手術方式，患者接受後可以更快恢復生活。

陽大附醫指出，有攝護腺家族病史的男性是風險較高的族群，應定期接受篩檢，若出現頻尿、急尿、夜尿、排尿困難或尿布乾淨等症狀，宜盡早就醫，及早診斷、治療才能有效控制疾病並防止惡化。

手術 攝護腺癌 達文西

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