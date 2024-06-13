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不典型梅雨季！大台北高溫雨量少 悶熱天氣持續下周末

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近日受西南風影響，全台逐漸進入高溫炎熱的典型夏季天氣型態，氣象署表示，這樣的天氣型態將持續到下周末。記者侯永全／攝影
近日受西南風影響，全台逐漸進入高溫炎熱的典型夏季天氣型態，氣象署表示，這樣的天氣型態將持續到下周末。記者侯永全／攝影

天氣不穩定，中央氣象署今下午針對馬祖地區發布大雨及濃霧特報。氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至周日東南部易有焚風，大台北、花東地區仍有局部36度以上高溫，周一起各地降雨趨緩，午後有局部短暫雷陣雨，周三氣太平洋高壓增強，各地多雲到晴。

氣象署今下午4時50分及5時35分，針對馬祖地區發布濃霧及大雨特報。氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，馬祖有局部大雨發生並持續到晚間，需注意雷擊及強陣風；另外，馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，目前馬祖地區已有能見度不足200公尺的現象。

前中央氣象局長鄭明典今在臉書發文表示，滯留鋒很近台灣，但雨量少。天氣型態上，南亞反氣旋還在中南半島北部，地面滯留鋒也在台灣附近，這尚未脫離梅雨特徵，所以天氣型態上尚未出梅。

鄭明典指出，看衛星雲圖顯示，中南半島往東，大片的無雲晴空區域，連台灣上空的探空都有下沉逆溫存在，對流雲發展受到抑制，雨量偏少。從持續偏少的雨量紀錄及短期預測來看，「又有出梅的印象」；鄭明典坦言，今年的梅雨季特徵很不典型。

黃恩鴻表示，周日（16日）前仍持續受到西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，南部地區仍持續有局部大雨發生機會，午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機會。

周一、二（17、18日）開始轉為偏南風，水氣減少、午後對流發展不明顯，各地降雨減緩、降雨時間縮短，清晨至上午，中南部地區會有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。

周三（19日）起太平洋高壓逐漸增強，水氣將更少，各地大致為多雲到晴的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨，這樣的天氣型態會持續到下周末。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天至周日東南部易有焚風，大台北、花東地區仍有局部36度以上高溫；明天至周日清晨，金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

鄭明典坦言，今年的梅雨季特徵很不典型。圖／截自鄭明典臉書
鄭明典坦言，今年的梅雨季特徵很不典型。圖／截自鄭明典臉書

梅雨 氣象署 鄭明典 馬祖

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