天氣持續不穩定！4縣市高溫警訊 馬祖慎防強風、大雷雨

幫機車、汽車加油該選擇中油直營店還是加盟店，時常引發網友討論，如今更出現「油罐車在卸油時不要加油」的都市傳說。近日，一名中油員工在PTT分享有關汽柴油的知識，幫網友解惑，揭開都市傳說，並透露油髒的時間點，真相曝光讓眾網友直呼「長知識」。...

2024-06-13 17:30