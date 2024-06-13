天氣持續不穩定！4縣市高溫警訊 馬祖慎防強風、大雷雨
天氣持續不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日（16日）前持續受到西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，大台北、花東地區有36度以上高溫機率。
氣象署下午5時44分發布高溫資訊，針對花蓮縣發布高溫橙色36燈號，台北市、新北市、台東縣發布高溫黃色燈號。
氣象署表示，受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，明（14）日中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台東縣地區為黃色燈號。
在晚間6時11分，針對連江縣發布大雷雨即時訊息。氣象署表示，大雷雨情況將持續時間至今晚間7時15分；提醒需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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