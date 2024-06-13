快訊

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

1縣市大雨特報下到晚上 氣象署示警「4地」周五恐飆逾36度

天氣持續不穩定！4縣市高溫警訊 馬祖慎防強風、大雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署下午5時44分針對4縣市發布高溫資訊，另針對馬祖地區發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
氣象署下午5時44分針對4縣市發布高溫資訊，另針對馬祖地區發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

天氣持續不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日（16日）前持續受到西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，大台北、花東地區有36度以上高溫機率。

氣象署下午5時44分發布高溫資訊，針對花蓮縣發布高溫橙色36燈號，台北市、新北市、台東縣發布高溫黃色燈號。

氣象署表示，受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，明（14）日中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台東縣地區為黃色燈號。

在晚間6時11分，針對連江縣發布大雷雨即時訊息。氣象署表示，大雷雨情況將持續時間至今晚間7時15分；提醒需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨 氣象署 馬祖 高溫

延伸閱讀

大雷雨今炸高雄網友怪濕身 氣象站示警這兩區要特別注意

大雷雨炸台南、高雄 雲林以南6縣市大雨特報

近距離一探馬祖考古遺址 軍事重地亮島特別開放

南部兩縣市大雷雨轟 台北、台東恐36度以上

相關新聞

1縣市大雨特報下到晚上 氣象署示警「4地」周五恐飆逾36度

中央氣象署傍晚17時35分針對馬祖發布大雨特報，恐下到晚上。氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日馬祖地區...

油罐車卸油時別加油？員工搖頭曝「這時間點」最髒 網驚：長知識了

幫機車、汽車加油該選擇中油直營店還是加盟店，時常引發網友討論，如今更出現「油罐車在卸油時不要加油」的都市傳說。近日，一名中油員工在PTT分享有關汽柴油的知識，幫網友解惑，揭開都市傳說，並透露油髒的時間點，真相曝光讓眾網友直呼「長知識」。...

連呼吸都痛！騎車自摔肋骨斷幾根？醫師各說各話有原因

彰化縣71歲張姓婦人騎機車自摔，送醫後第一時間被診斷3根肋骨斷裂，醫囑服藥休息，裂傷處會慢慢癒合，但張婦疼痛難耐，10天...

海鮮驗出重金屬！六福萬怡自清：多項檢驗報告皆合格

台北市衛生局今年度第一波生鮮水產品抽驗專案於日前執行，前往水產店、餐廳及市場等販售場所抽驗，計30件中、有2件不合格，包...

兒童篩檢新制將上路 台大兒醫院長盼政策鼓勵設評估中心

衛福部國健署日前公告兒童發展篩檢服務方案，參考專家建議，7月1日起將針對滿7歲兒童新增6次篩檢服務，希望及早發現發展遲緩...

天氣持續不穩定！4縣市高溫警訊 馬祖慎防強風、大雷雨

天氣持續不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日（16日）前持續受到西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，大台北、花東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。