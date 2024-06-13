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生少更要顧好 台大兒醫籲補助0至3歲完整評估

中央社／ 台北13日電

少子女化成國安問題，台大兒童醫院院長李旺祚今天說，生得少更要照顧好，籲政府提供0到3歲幼兒完整評估發展、體質等，後續疾病發生率若因此下降，台灣可望成為國際借鏡典範。

兒童發展遲緩及早診斷、接受早期療育，對日後發展相當重要，台大兒童發展聯合評估中心是全台規模最大，由於不限額，每年收案約1000名，為讓小朋友在友善環境中安心看醫師，台大打造全新童趣空間，今天揭牌。

台大醫學院院長倪衍玄本身也是小兒科醫師，他致詞指出，少子化是國安問題，生得少更要把每一個照顧好，長遠目標是希望政府能跨部會解決少子化問題，短期則希望在醫療團隊的努力下，讓早療小朋友漸漸回到正軌。

李旺祚會後接受媒體聯訪表示，國健署自7月起，提供具健保身分的未滿7歲兒童，每人6次兒童發展篩檢服務，雖然能找出更多有發展狀況的小朋友，但台灣的量能是否能應對大量評估甚至治療，是政府需要重視的問題。

李旺祚不忘強調，「有發展狀況不代表有問題」，這要經過專業評估才能判定；現在政府提供很多點狀的補助，例如幼兒專責醫師計畫每案新台幣1000元、兒童發展評估6次、2400元等，為何不考慮乾脆包裝成一套，補助每個孩子8000元或1萬元，在0到3歲完整評估發展、體質等，長遠看來可節省後續健保資源，疾病發生率若因此下降，可望成為其他國家借鏡的典範。

隨家長及社會意識抬頭，台大醫院兒童發展及評估療育中心主任謝正宜說明，臨床觀察越來越多家長會及早帶小朋友就醫，現在一半左右都在3歲以下，還曾遇過5、6個月頭部控制不好就被帶來的小小孩，不像過去會認為慢一點講話、走路也沒有關係。

謝正宜表示，她通常建議等到1歲半、2歲再進行完整評估，但6個月到2歲這段時間並不是沒人照顧，而是安排專業如物理治療師等教導家長照護知識，並定期追蹤觀察小朋友發育狀況，避免過早評估，家長反而陷入治療是不是沒效的焦慮中。

「只要家長願意學，小朋友一定會進步。」謝正宜強調，每次完整評估至少4小時起跳，動用人力涵蓋語言、物理、職能、心理師、社工等，年紀太小可先考慮其他介入方式。

台大醫學院 台大醫院 醫師

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