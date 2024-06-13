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連呼吸都痛！騎車自摔肋骨斷幾根？醫師各說各話有原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣張姓婦人車禍摔傷後胸痛不已，再次檢查發現其實肋骨斷7根。記者簡慧珍／攝影
彰化縣張姓婦人車禍摔傷後胸痛不已，再次檢查發現其實肋骨斷7根。記者簡慧珍／攝影

彰化縣71歲張姓婦人騎機車自摔，送醫後第一時間被診斷3根肋骨斷裂，醫囑服藥休息，裂傷處會慢慢癒合，但張婦疼痛難耐，10天後改掛胸腔外科進一步檢查，發現其實斷了7根肋骨，張婦說「難怪沒有一個姿勢不痛，連呼吸都很痛。」

71歲張婦家住永靖鄉，半個月前騎機車自摔，被家人送到某醫院急診室救治，急診醫師看X光片診斷左胸肋骨斷1根，囑咐服藥多休息，但張婦繼續痛3天，趕快回診改看骨科，骨科醫師說左胸兩根肋骨斷裂，服藥觀察，斷裂處應該會慢慢癒合。

張婦今表示，她起身、咳嗽、打噴嚏都劇痛，連呼吸都很痛。她的兒子說，他媽媽身體稍動就痛，他曾是衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰的患者，就帶媽媽給林醫師診斷，發現肋骨竟斷7根。

林聿騰指出，臨床上，不同醫師或不同時間點對肋骨骨折會出現斷裂根數不同的說法，通常不是誤診，有可能事發時骨折處一開始未移位，後來因病人各種動作產生移位，也可能肋骨較細，照X光時骨折處重疊於心臟、縱膈腔部位的陰影，看不出骨折，或可能骨折斷裂處的兩端相對位置沒變，沒錯位畸形和碎骨片就難以看出。

林聿騰說，各種肋骨骨折診斷落差一般稱為挫傷陷阱，其實無論診斷斷幾根，若疼痛沒好轉就應找專科醫師再檢查評估後續該如何處理，裂雖不處理，骨頭也會慢慢癒合，但斷3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年，可能又發生氣胸、血胸，還要忍受長期疼痛。

張婦為了生活品質決定接受手術，醫師採3D胸廓重組影像的精準定位，採微創手術用專用的鈦合金板把斷裂肋骨固定在脊椎，有效改善疼痛。

微創手術 醫師 骨折

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