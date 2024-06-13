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衛福部檢討社安網未盡事宜 學者：橫向連結應強化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大社工系名譽教授鄭麗珍點出社安網多項「未盡事宜」。她表示，社安網篩派安機制應該重新調整，讓其發揮個案管理效用；除提升開案比率外，也應改善因社工人力配置不均導致個案開案時間短的問題。記者林琮恩／攝影
台大社工系名譽教授鄭麗珍點出社安網多項「未盡事宜」。她表示，社安網篩派安機制應該重新調整，讓其發揮個案管理效用；除提升開案比率外，也應改善因社工人力配置不均導致個案開案時間短的問題。記者林琮恩／攝影

強化社會安全網計畫第二期將於114年到期，社安網計畫執行8年來，重大社會事件仍相繼出現。衛福部保護司今天舉行「113年保護服務實務論壇」，第一項議程為強化社安網第二期計畫未盡事宜及未來工作藍圖規畫。台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，社安網篩派安機制應該重新調整，讓其發揮個案管理效用；除提升開案比率外，也應改善因社工人力配置不均導致個案開案時間短的問題。

社安網統一收派案制度是為降低個案在社福體系中流動，卻未被單位開案導致漏接黑數的問題。鄭麗珍表示，依目前實務運作，個案被分派至兒少保護案件的比率較高，但開案率卻很低，個案若要回到處理風險較低的脆弱家庭案件，雖有自動轉介機制，但實務上仍須經由雙方單位協調，若協調過程出問題，個案恐淪為漏接黑數；另外，分流後個案由不同單位各自服務，缺乏個案管理機制。

社安網計畫中的公部門社工，以社福中心社工人力增加最多。鄭麗珍表示，人力充足導致包括各社政體系局處、民意代表轉介的「社區諮詢」個案湧入，社福中心成為聯絡窗口，導致行政服務量激增，限制脆弱家庭服務的量能，連帶導致服務個案時只能草草開案，又快速結案，難以與案主建立良好深厚的關係，容易漏接個案。

鄭麗珍也指出，社安網推動以來，強調「一主責、多協力」觀念，但何種案件應該由誰主責，卻沒有明確規範，不同體系期待其他單位服務個案，例如各單位期待由自殺訪視觀察員服務有自殺傾向的個案，但自觀員僅關注自殺行為是否再發，無法提供家庭支持，未來應該建立明確中責單位與合作機制。

台灣家庭人數變少，加上個人主義興起、政治趨向自由等原由，家戶容易陷入經濟脆弱狀態。鄭麗珍表示，需要就業的個案應由社安網社工排除就業障礙，但負責轉介就業的社工常認定自己不是就業輔導人員，而未盡力輔導，社政、勞政單位間聯繫仍薄弱，脫貧人力也未適當發揮功能，建議將脫貧人力從地方政府社福中心調出，交由社救科等處理，以推動各類脫貧方案。

衛福部保護司表示，社安網公部門社工配置應該精進，依現況，縣市家防中心編制位階過低，導致用人困難，縣市社福中心社工督導為9職等，帶領社工人數約20人，家防中心組長需帶領100多名社工，卻只有7職等的主管加給，顯有失衡，今年將調整家防中心位階，以強化服務量能；另，衛福部針對案件合作機制也會定期檢討，強化橫向連結。

人力 機制 社工

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