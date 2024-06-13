快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被攻擊長得醜沒在怕 威廉自曝「這件事」讓他最難過

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藝人「威廉」表示，被攻擊「不好笑」的時候會很難過。記者賴昀岫／攝影
藝人「威廉」表示，被攻擊「不好笑」的時候會很難過。記者賴昀岫／攝影

「他攻擊我不好笑，那我就會很難過。」藝人「威廉」（廖亦崟）今天在董氏基金會「停止網路霸凌日」記者會分享，出道18年，讓他感到難過的並非對外貌的攻擊，而是認為他「不好笑」的評論。2022年主持時發生的「魔獸事件」，則是另一個讓他沮喪的關卡，當時他自我反思，也暫時關掉社群，直到讓自己復原到可以接受的程度。

網路霸凌的傷害影響現實生活，董氏基金會執行長姚思遠說，青少年習慣透過網路分享生活與觀點，甚至談到理想的夢幻職業時，網紅與Youtuber都在前三名，顯示年輕世代對網路世界的嚮往，但層出不窮的網路霸凌，對青少年身心的影響不可小覷。

董氏基金會自2020年起進行網路霸凌傷害防治，今年推出「為社群互動立界線」宣導短片、「社群互動心防線」宣導手冊、同時與多所學校合作進行宣導，希望藉此提升青少年心理韌性及網路霸凌防治觀念。

二度受邀擔任公益大使的威廉表示，自己在學生時期雖不算乖學生，但透過教育慢慢知道，過去一些行為是不OK的，也曾經講過傷害人的「玩笑話」，即便對方當下沒有制止或表達不喜歡，但後來反省自己，甚至到變成公眾人物或藝人時，會覺得這不太OK。

威廉指出，教育非常重要，自己現在也當爸爸了，認為讓孩子在生活中根深蒂固地感受「為社群立界線」的重要性，以及己所不欲勿施於人的「尊重」，就像教導孩子們，走路要靠邊才不會被車撞。

威廉說，除培養孩子的同理心與尊重他人的意識外，也要讓他們明白，心臟要夠大顆，畢竟網路世界無遠弗屆，惡意可能隨時都在發生，18年前自己剛出道的時候被選進團體，卻被攻擊長得醜、又沒有才藝，到底憑什麼？

「對，確實，我到現在還是沒什麼才藝」，威廉被說醜不在意，因為覺得自己長得還不錯，也逐漸建立信心，「但是他攻擊我不好笑，那我就會很難過，因為我覺得自己還滿好笑，」雖然是以玩笑方式分享，但認為在成長過程中建立自信心、抵抗惡意是很重要的。

威廉提到，惡意就像病毒一樣，要增強自已的抵抗力，現在被說不好笑，還是會有一點點難過，但普遍的霸凌，已經比較不會影響到心情，也許是一段很痛苦的成長，但是必須得要經歷這個階段，所以大人也不是一味禁止小朋友使用網路，而是要引導正確的使用情境。

很多人比較少被成千上萬的人攻擊，威廉分享2022年主持籃球賽事時，發生的「魔獸事件」，當時除了口誤講錯資訊外，「嗚呼」的時間點更被網友點名是最大問題，他今天表示，那段時間一天到晚被「嗚呼」，其實有點難過，但也同時反思自己做得不好，並暫時關閉社群，直到心臟已復原到可以接受的程度時，所以應該要適度讓小朋友知道，網路霸凌以及社群界線的存在。

社群 網路霸凌

延伸閱讀

董氏調查：5成自我傷害青少年 曾遭受網路霸凌

心臟爆擊！韓國最新「萌怪布丁」抖進心坎裡 呆萌「超ㄉㄨㄞ畫面」太有魔性

影／台灣職棒啦啦隊女孩 高曼容摘世界選美后冠

助降血壓和預防心血管疾病 5種夏季水果和蔬菜對心臟有益

相關新聞

蛋價創近3年新低 量販、超市雞蛋也降價了

國內蛋價創近3年新低，雖然餐飲業者點餐加蛋大都維持高價，但超市、量販等通路業者則紛紛開始降價，更有相關促銷優惠，要讓民眾...

超凶狠！他在宜蘭常遭「憤怒鳥空襲」嚇爆 網教戰：避開這色衣帽

每年4至7月適逢烏秋（學名：大卷尾）繁殖期，該鳥種凶狠具領域性，於育雛期間因護鳥行為，民眾常常被他們「空襲」啄傷。日前有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示「一直被烏秋追怎麼辦？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「帶帽子+哨子」。

腹痛兩周…超音波一照驚見「寶寶」 她傻眼：完全不知道懷孕

許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。近日，開業肝膽腸胃科醫師張振榕在臉書分享，有位女性病患因為腹脹兩周不舒服，專程到診所看診，在超音波檢查過後，才發現女子體內有寶寶，而病患對此則感到非常驚訝。

海鮮驗出重金屬！六福萬怡自清：多項檢驗報告皆合格

台北市衛生局今年度第一波生鮮水產品抽驗專案於日前執行，前往水產店、餐廳及市場等販售場所抽驗，計30件中、有2件不合格，包...

黑鮪捕撈達配額9成倉促喊卡 農業部：研議補救

台灣海域黑鮪魚近年豐收，漁業署6月3日才辦行銷推廣會，6天後宣布今年黑鮪魚漁獲已達國家配額9成，12日起禁捕；屏東立委徐...

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。