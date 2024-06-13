被攻擊長得醜沒在怕 威廉自曝「這件事」讓他最難過

「他攻擊我不好笑，那我就會很難過。」藝人「威廉」（廖亦崟）今天在董氏基金會「停止網路霸凌日」記者會分享，出道18年，讓他感到難過的並非對外貌的攻擊，而是認為他「不好笑」的評論。2022年主持時發生的「魔獸事件」，則是另一個讓他沮喪的關卡，當時他自我反思，也暫時關掉社群，直到讓自己復原到可以接受的程度。

網路霸凌的傷害影響現實生活，董氏基金會執行長姚思遠說，青少年習慣透過網路分享生活與觀點，甚至談到理想的夢幻職業時，網紅與Youtuber都在前三名，顯示年輕世代對網路世界的嚮往，但層出不窮的網路霸凌，對青少年身心的影響不可小覷。

董氏基金會自2020年起進行網路霸凌傷害防治，今年推出「為社群互動立界線」宣導短片、「社群互動心防線」宣導手冊、同時與多所學校合作進行宣導，希望藉此提升青少年心理韌性及網路霸凌防治觀念。

二度受邀擔任公益大使的威廉表示，自己在學生時期雖不算乖學生，但透過教育慢慢知道，過去一些行為是不OK的，也曾經講過傷害人的「玩笑話」，即便對方當下沒有制止或表達不喜歡，但後來反省自己，甚至到變成公眾人物或藝人時，會覺得這不太OK。

威廉指出，教育非常重要，自己現在也當爸爸了，認為讓孩子在生活中根深蒂固地感受「為社群立界線」的重要性，以及己所不欲勿施於人的「尊重」，就像教導孩子們，走路要靠邊才不會被車撞。

威廉說，除培養孩子的同理心與尊重他人的意識外，也要讓他們明白，心臟要夠大顆，畢竟網路世界無遠弗屆，惡意可能隨時都在發生，18年前自己剛出道的時候被選進團體，卻被攻擊長得醜、又沒有才藝，到底憑什麼？

「對，確實，我到現在還是沒什麼才藝」，威廉被說醜不在意，因為覺得自己長得還不錯，也逐漸建立信心，「但是他攻擊我不好笑，那我就會很難過，因為我覺得自己還滿好笑，」雖然是以玩笑方式分享，但認為在成長過程中建立自信心、抵抗惡意是很重要的。

威廉提到，惡意就像病毒一樣，要增強自已的抵抗力，現在被說不好笑，還是會有一點點難過，但普遍的霸凌，已經比較不會影響到心情，也許是一段很痛苦的成長，但是必須得要經歷這個階段，所以大人也不是一味禁止小朋友使用網路，而是要引導正確的使用情境。

很多人比較少被成千上萬的人攻擊，威廉分享2022年主持籃球賽事時，發生的「魔獸事件」，當時除了口誤講錯資訊外，「嗚呼」的時間點更被網友點名是最大問題，他今天表示，那段時間一天到晚被「嗚呼」，其實有點難過，但也同時反思自己做得不好，並暫時關閉社群，直到心臟已復原到可以接受的程度時，所以應該要適度讓小朋友知道，網路霸凌以及社群界線的存在。