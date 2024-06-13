快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱新一波疫情到 高雄鳳山爆群聚已採檢上百接觸者

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，高雄市出現登革熱群聚疫情，新增一名確診者，並且其接觸者經過病毒定序後顯示為新一波疫情。登革熱社區清消示意圖。本報資料照片
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，高雄市出現登革熱群聚疫情，新增一名確診者，並且其接觸者經過病毒定序後顯示為新一波疫情。登革熱社區清消示意圖。本報資料照片

登革熱新一波疫情到！衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，高雄市出現登革熱群聚疫情，經病毒基因定序，發現與去年流行病毒株不同，顯示為新一波疫情，目前針對群聚個案接觸者已採檢上百位，皆為陰性且無症狀。

疾管署於六月十一日曾公布高雄市鳳山區一名20多歲男性，6月6日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7日確診為登革熱。曾淑慧今指出，鳳山區又有一名40多歲女性，4日頭痛、肌肉痠痛，11日就醫採檢確診，與上述7日確診的指標個案在潛伏期有共同活動史，指標個案病毒定序顯示與去年流行病毒株不同，研判為新一波疫情。

曾淑慧表示，今日新增確診40多歲女性，其密切接觸者皆無症狀，衛生單位已針對個案及接觸者進行衛教宣導，並於個案居住地、活動地進行擴大疫調、孳生源查核與清除，及必要的化學防治等工作。疾管署區管中心與高雄衛生局已至確診者工作地進行環境巡檢，也會參加高雄市區級前進指揮會議提供防治建議，並派機動防疫隊進行防治後成效評估。

今年截至6月12日，累計本土登革熱確診病例166例，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並有重症病例2例。另今年累計境外移入病例104例，高於2020年至2023年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼55例為多。

曾淑慧表示，往年本土新一波登革熱疫情出現在6月初，今年與往年差不多。目前正值登革熱流行季節，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。

從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、肌肉痠痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史，也請醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診民眾TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），針對疑似感染民眾適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位儘速採取防治工作，並請留意民眾是否出現登革熱警示徵象，給予妥適醫療處置，降低發展為登革熱重症或死亡風險。

疫情 登革熱 確診

延伸閱讀

新冠疫情再起！疾管署與醫療院所合作800家免費拿快篩

美國乳牛染H5N1傳到人類現結膜炎 疾管署修訂通報定義

參加X疾病特展 羅一鈞：下波疫情大流行恐不用20年就會再來

X疾病特展 羅一鈞：隨時準備好迎戰未知病毒

相關新聞

蛋價創近3年新低 量販、超市雞蛋也降價了

國內蛋價創近3年新低，雖然餐飲業者點餐加蛋大都維持高價，但超市、量販等通路業者則紛紛開始降價，更有相關促銷優惠，要讓民眾...

超凶狠！他在宜蘭常遭「憤怒鳥空襲」嚇爆 網教戰：避開這色衣帽

每年4至7月適逢烏秋（學名：大卷尾）繁殖期，該鳥種凶狠具領域性，於育雛期間因護鳥行為，民眾常常被他們「空襲」啄傷。日前有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示「一直被烏秋追怎麼辦？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「帶帽子+哨子」。

腹痛兩周…超音波一照驚見「寶寶」 她傻眼：完全不知道懷孕

許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。近日，開業肝膽腸胃科醫師張振榕在臉書分享，有位女性病患因為腹脹兩周不舒服，專程到診所看診，在超音波檢查過後，才發現女子體內有寶寶，而病患對此則感到非常驚訝。

海鮮驗出重金屬！六福萬怡自清：多項檢驗報告皆合格

台北市衛生局今年度第一波生鮮水產品抽驗專案於日前執行，前往水產店、餐廳及市場等販售場所抽驗，計30件中、有2件不合格，包...

黑鮪捕撈達配額9成倉促喊卡 農業部：研議補救

台灣海域黑鮪魚近年豐收，漁業署6月3日才辦行銷推廣會，6天後宣布今年黑鮪魚漁獲已達國家配額9成，12日起禁捕；屏東立委徐...

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。