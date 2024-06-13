登革熱新一波疫情到 高雄鳳山爆群聚已採檢上百接觸者

登革熱新一波疫情到！衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，高雄市出現登革熱群聚疫情，經病毒基因定序，發現與去年流行病毒株不同，顯示為新一波疫情，目前針對群聚個案接觸者已採檢上百位，皆為陰性且無症狀。

疾管署於六月十一日曾公布高雄市鳳山區一名20多歲男性，6月6日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7日確診為登革熱。曾淑慧今指出，鳳山區又有一名40多歲女性，4日頭痛、肌肉痠痛，11日就醫採檢確診，與上述7日確診的指標個案在潛伏期有共同活動史，指標個案病毒定序顯示與去年流行病毒株不同，研判為新一波疫情。

曾淑慧表示，今日新增確診40多歲女性，其密切接觸者皆無症狀，衛生單位已針對個案及接觸者進行衛教宣導，並於個案居住地、活動地進行擴大疫調、孳生源查核與清除，及必要的化學防治等工作。疾管署區管中心與高雄衛生局已至確診者工作地進行環境巡檢，也會參加高雄市區級前進指揮會議提供防治建議，並派機動防疫隊進行防治後成效評估。

今年截至6月12日，累計本土登革熱確診病例166例，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並有重症病例2例。另今年累計境外移入病例104例，高於2020年至2023年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼55例為多。

曾淑慧表示，往年本土新一波登革熱疫情出現在6月初，今年與往年差不多。目前正值登革熱流行季節，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。

從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、肌肉痠痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史，也請醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診民眾TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），針對疑似感染民眾適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位儘速採取防治工作，並請留意民眾是否出現登革熱警示徵象，給予妥適醫療處置，降低發展為登革熱重症或死亡風險。