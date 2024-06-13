觀光列車沒有無障礙設施 立委要交通部3個月內評估增設

為推廣國內觀光，交通部及農業部推出觀光火車盼吸引國人前往旅遊，但立委指出，既有觀光列車包含台鐵鳴日號、林鐵處栩悅號、林鐵處福森號等，都沒有設置無障礙車廂，損害輪椅族觀光權利，要求交通部及鐵道局3個月內評估增設，以及檢討相關條例。

交通部長李孟諺今赴立法院交通委員會進行業務報告，並備質詢。民進黨立委洪申翰表示，目前全國身心障礙人數已突破120萬人，政府應讓身障者也享有平等觀光權利，但許多身障者反映，既有觀光列車都沒設置無障礙車廂，無法體驗觀光資源。

洪申翰指出，目前社會老齡化，使用輪椅的人數只會多不會少，但根據現行的「發展大眾運輸條例」及「地方營民營及專用鐵路監督實施辦法」，僅規定大眾運輸設置無障礙設施，但台鐵局回應觀光列車不算大眾運輸，因此沒有無障礙設施也不違法，這是規定的漏洞、灰色地帶。

洪申翰表示，觀光列車都是用公務預算來興建，應設法評估將現有觀光列車增設無障礙車廂或設施，讓輪椅族都有條件搭上觀光列車，享用觀光資源；另檢討發展大眾運輸條例、地方營民營及專用鐵路監督實施辦法，將觀光列車比照大眾交通運輸工具，增設無障礙座位。要求交通部3個月內進行檢討改善。

李孟諺表示，目前所有車站都設有無障礙電梯，7成車站將月台加高友善身障人士。台鐵公司董事長杜微說，上述提到的觀光列車均為非常舊型的車廂，若要改成無障礙車廂，幾乎要全拆掉；年底即將上路的山嵐號、海空號均設有無障礙列車及設施，後續新設計的列車也都會有無障礙設施。