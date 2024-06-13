油罐車卸油時別加油？員工搖頭曝「這時間點」最髒 網驚：長知識了

幫機車、汽車加油該選擇中油直營店還是加盟店，時常引發網友討論，如今更出現「油罐車在卸油時不要加油」的都市傳說。近日，一名中油員工在PTT分享有關汽柴油的知識，幫網友解惑，揭開都市傳說，並透露油髒的時間點，真相曝光讓眾網友直呼「長知識」。

一名自稱中油員工的網友在PTT分享有關汽柴油的知識，幫大家解惑。其中一個迷思是「生意好的加油站，油比較『新鮮』」，對此，原PO表示「理論上沒錯，但實際上差異極小」，因為煉油廠的油不會馬上直送加油站，而是先送到油庫，油庫灌裝後送到各站，中間會隔一段時間。

至於有關「油罐車在卸油時不要加油」的都市傳說，原PO也認為理論上正確，但實際上沒差，「因為髒東西平常都沉積在油槽底部，在槽內還有餘油的情況下灌下去是攪不起來的」，且加油站人員跟油庫調度遠端監控，不會讓油量低到那種程度，「因為沉油泵會燒掉，在那之前油罐車就會來了，不然現場人員也會直接停發該油品」。

原PO並補充說「真正有差的是地震」，因為劇烈搖晃會讓底部沉積物整個攪上來，「我們地震後檢點的SOP有一項就是試桶，看油槍的發油速度有無變慢及目視油品有無混濁，因為加油機內有濾心，如果髒污太多堵住濾心就會很慢」。

原PO也表示曾經有客人詢問為什麼不能加油，他便拿照片給客人看，反問「油髒成這樣，你想加進你的車嗎？」而程序上會如何處理，他則說只能花時間等它沉澱，但若餘震太多，新濾心撐沒幾小時可能又掛了。「餘震→試桶→停發→等沉澱→換濾心，那幾天就這樣無限loop（意指循環、重複）」。

原PO表示地震後油會變髒，並貼出數張對比照片示意。圖截自PTT

原PO也表示，試桶也不是隨便加個一兩桶就能看出來，因為從地下儲槽到加油機中間的管線，依各站距離可能一種油品要加個40~50公升，才能抽到油槽裡剛攪過的髒油來觀察。最後，由於不確定民營站的程序是否也會如此完善，他建議地震完後如果需要加油，「盡可能避開震度大區域的加油站吧」。

文章一出，引來不少網友大讚「結果竟然是地震影響最大」、「很受用」、「結論是地震完別加油，笑死」、「原來不只停電時不能加油，地震後也都是髒油」、「地震還真的不知道，長知識推」、「結論就是地震後不要去加油，超有趣的」、「結論：直營熱門站點還是相對比較好啊」、「超酷！第一次知道地震會影響」。