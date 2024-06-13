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台大兒童醫院兒發中心及病房大變身 大兔子公仔迎接病童

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
兒發中心入口的大兔子將成為病童及家長們最愛的拍照、打卡景點之一，瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福（右二）、台大兒童醫院院長李旺祚（右）等人合影。記者邱德祥／攝影
兒發中心入口的大兔子將成為病童及家長們最愛的拍照、打卡景點之一，瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福（右二）、台大兒童醫院院長李旺祚（右）等人合影。記者邱德祥／攝影

台大兒童健康基金會與瑞信兒童醫療基金會捐贈「台大瑞信兒童天地」正式啟用，台大醫院兒童醫院4樓兒童復健暨兒童發展評估及療育中心、12PW病房遊戲室進行大改造，以打造「智慧復健醫療」以及小朋友的森林小動物為主題的兒童空間，今天舉辦啟用典禮。

財團法人台大兒童健康基金會與財團法人瑞信兒童醫療基金會，看到兒童醫院除了致力保護兒童的身體健康，也十分重視孩子的心理健康和情緒需求，決定共同進行實物捐贈，將4樓兒童復健暨兒發中心病房遊戲室，進行空間「大變身」，打造出兒童專屬的醫療藝術空間，讓每位來院就醫和住院的孩童都可以發出「哇」的聲音，就診、復健與住院經驗變得充滿趣味性及認同感，幫助病童與家屬遠離就醫恐懼，進而獲得正向的醫療經驗，也為兒發中心未來將提出以「智慧復健醫療」為主軸的亮點計畫留下伏筆。

為了將兩空間營造出充滿童趣的氛圍，兩基金會委託「玩鉛筆創意有限公司」謝介文設計師，以創意與關懷為發想進行專業設計，將自然風景、森林氛圍與小動物元素巧妙地融入兒發中心，門口還有可愛的大兔子公仔迎接病童，讓來就醫的親子和工作人員彷彿進入一座會呼吸成長的森林，充滿希望。

設計團隊也將12PW病房遊戲室打造成為一個溫馨舒適的地方，讓兒童在住院期間也能感受到像家一般的溫暖。在充滿藝術及童趣的空間，除了可降低醫療人員的工作壓力，亦可療育病童及家屬的身心靈。兒發中心入口的大兔子將成為病童及家長們最愛的拍照、打卡景點之一。

設計團隊將12PW病房遊戲室打造成為一個溫馨舒適的地方，讓兒童在住院期間也能感受到像家一般的溫暖。記者邱德祥／攝影
設計團隊將12PW病房遊戲室打造成為一個溫馨舒適的地方，讓兒童在住院期間也能感受到像家一般的溫暖。記者邱德祥／攝影
瑞信空間營造出充滿童趣的氛圍，將自然風景、森林氛圍與小動物元素巧妙地融入兒發中心。記者邱德祥／攝影
瑞信空間營造出充滿童趣的氛圍，將自然風景、森林氛圍與小動物元素巧妙地融入兒發中心。記者邱德祥／攝影
台大醫院院長吳明賢（左）頒發感謝狀給瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福（右）。記者邱德祥／攝影
台大醫院院長吳明賢（左）頒發感謝狀給瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福（右）。記者邱德祥／攝影
設計團隊將12PW病房遊戲室打造成為一個溫馨舒適的地方，讓兒童在住院期間也能感受到像家一般的溫暖。記者邱德祥／攝影
設計團隊將12PW病房遊戲室打造成為一個溫馨舒適的地方，讓兒童在住院期間也能感受到像家一般的溫暖。記者邱德祥／攝影
兒發中心入口的大兔子將成為病童及家長們最愛的拍照、打卡景點之一。記者邱德祥／攝影
兒發中心入口的大兔子將成為病童及家長們最愛的拍照、打卡景點之一。記者邱德祥／攝影

台大醫院 復健

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