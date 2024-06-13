放寬逾80歲免巴氏量表請外籍看護？家總憂心「大砲打小鳥」

立法院衛環委員會今審查「就業服務法第四十六條修正法案」，針對放寬80歲以上得免經醫療機構透過巴氏量表專業評估，即可申請外籍看護，最後相關條文保留送交黨團協商。若條文通過，家庭照顧者關懷總會表示呼籲，扣除已聘外籍看護、入住機構、使用長照服務者，將有53萬逾80歲長者成為外籍看護潛在聘用者，政府應定期公布數據並檢討。

家總秘書長陳景寧說，各國人口逐漸高齡化並搶占長照人力，外籍看護人力資源將愈來愈稀缺，應納入整體長照服務人力管理、規畫與使用。家總主張外籍看護人力聘僱條件不應以年齡為準，而應優先給予失能程度較嚴重的失能、失智與身心障礙者。

陳景寧說，現「放寬80歲免經巴氏量表」的修法初審已通過，家總提出給民眾的一項叮嚀與給政府的三項呼籲。

對於長照家庭的叮嚀，陳景寧指出，依內政部111年老人生活狀況調查報告，僅約三分之一、32%的80歲以上長輩自認健康狀況「不好」、占比25.5%與「很不好」占比6.5%，如果過早聘僱外籍看護工，可能讓長輩自主生活能力快速退化。

她建議，平均需要長照的時間可能長達10年，建議做「階段性照顧安排」，在輕中度失能階段，善用長照2.0居家服務、日間照顧，讓長輩有更多社會參與，每月僅需花費1千6百元至6千元間。

到了重度階段，才可能需要每月花費約3萬元的外籍看護，且外籍看護進入家庭有許多適應與相處問題，並不如想像中輕鬆，務必謹慎，建議優先申請1966長照專線，由專業人員協助擬定適切的家庭照顧計畫。

另對政府提出三大呼籲，陳景寧說，依衛福部統計，扣除6.5萬人已聘外籍看護、4.6萬人入住機構、27萬人使用長照服務，將有53萬健康尚可的80歲以上長者會成為潛在聘僱外籍看護者。究竟會產生什麼樣的衝擊？政府應每季定期公布數據並檢討。

首先，對80歲以下急需聘僱外籍看護的長照家庭，造成什麼影響，如增加聘僱的困難度、花費等；其次，對目前已使用長照2.0居家服務、日間照顧者，是否有轉移情況？如全國逾千家日間照顧中心在疫情後已普遍出現收托人數未滿情況；第三，對發展長照3.0制度的衝擊為何？如若要發展長照保險，未來已聘僱外籍看護者，是否會影響投保意願，影響整體制度發展等。

陳景寧說，全台平均家戶人口數已降至2.52人，面對「零家庭照顧者」時代，台灣須有更前瞻與集體風險共擔機制，把寶貴長照資源優先留給真正需要的人，「不要大砲打小鳥」。

若有問題，可於上班日上午9時至下午6時，致電家庭照顧者關懷專線：0800-507272。