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紐西蘭牛乳衛福部預告標示長效鮮乳 農業部再行文盼更正

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台紐經濟合作協定明年上路，紐西蘭牛乳將零關稅進口。本報資料照
台紐經濟合作協定明年上路，紐西蘭牛乳將零關稅進口。本報資料照

台紐經濟合作協定明年上路，紐西蘭牛乳將零關稅進口，衛福部日前預告，保存期限30天以上者應標示為長效鮮乳等字樣，酪農再次表達不滿。立委指出，農業部致衛福部的函文包含長效鮮乳與長效乳兩版本，農業部應爭取保存期限超過14天以上都不能稱為鮮乳；農業部表示，已再行文期盼更正。

立法院經濟委員會今天審查立委陳素月、邱議瑩、楊瓊瓔等人擬具「植物診療師法草案」案，質詢時許多立委關注進口乳品的標示問題，國民黨立委張嘉郡表示，農業部給衛福部的函文中有甲、乙兩案，分別建議針對保存期限30天以上者標示為「長效鮮乳」或「長效乳」，但為了照顧到台灣酪農，應明確要求標示為長效乳，不應欺負台灣酪農。

民進黨立委陳亭妃也表示，農業部給了兩種建議標示的版本，有一案就有「鮮」字，原來農業部和酪農溝通，以及和報給中央的標示完全是兩回事，只要保存期限超過30天，長效或保久乳就不能有鮮字，這一定要分得很清楚，「而且衛福部也沒有堅持要標長效乳」。

另談到學童乳，陳亭妃指出嘉義、雲林、宜蘭等縣市給學童鮮乳都沒問題，為何其他縣市就有困難？國教署稱是因為農業部沒有保證配送沒有問題，所以才選擇用保久乳，否則一定會給學童最新鮮的鮮乳。

農業部長陳駿季表示，當時建議衛福部應標示長效乳，農業部也正式行文衛福部，希望標示能採用長效乳等，淘汰寡產乳牛的相關補助也會研議追溯至2023年12月止。

但有農貿業者指出，雖然農業部在函文最後建請衛福部優先採取乙案，但甲乙案並陳當然甲案優先，衛福部預告標示的「長效鮮乳」就是依照農業部的甲案建議來做，現在反而變成各界在追咬衛福部，到底是誰的問題？

衛福部 農業部 酪農

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