快訊

這次抓到了！柳采葳向衛生局檢舉柯建銘在立法院抽菸

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

台鐵新購R200柴電機車 19日花蓮首航曝光亮相

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供

台鐵公司新購歐系R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運，預期34輛新車陸續上線後，可有效提高貨運運輸安全及效率；台鐵公司表示，R200為台鐵首次配備周邊攝影機的車種，未來將配置於花蓮彰化機務段，擔任東東部及西部幹線貨運重任。

R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG），在西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達2700匹馬力的強大引擎，廢氣排放優於環境部現行的移動汙染源空氣汙染物排放標準，達到歐盟第五期（Euro stage V）的環保要求。

台鐵公司表示，經過1年的測試與調整，R200高性能柴電機車將於6月19日正式投入營運，預期34輛新車陸續上線營運後，將有效提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

首航活動將於花蓮車站後站（主場地），以及加祿站（副場地）2地連線辦理。台鐵公司表示，其中，花蓮車站除有全新R200外，更將展示台鐵現役的各式柴電機車，展現台鐵柴電機車世代交替、薪火相傳的意義；加祿站則以軍運為主軸。

台鐵公司為慶祝R200柴電機車正式投入營運，活動當天前往現場觀禮的前100名民眾，可獲贈R200首航限量紀念一卡通，以及花蓮特色西點餐盒。台鐵公司說，R200柴電機車也是台鐵首次配備周邊攝影機的車種，可提供司機員周邊環景影響，增進調車安全；另引擎過熱保護及自動噴射滅火設置，也通過歐盟EN45545防火測試標準，提供更高安全保障。

除一般貨車輸送外，台鐵公司表示，R200也可強化鐵路軍事運輸、災害救援、事故搶修，並提升政策性鐵路運輸，如配合蘇花改工程清運土方等效能，未來R200將配置於花蓮及彰化機務段，擔任東部幹線及西部幹線貨運重責。

R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供
R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運。圖／台鐵公司提供

台鐵 彰化 花蓮

延伸閱讀

夏戀嘉年華大咖陣容曝光！周湯豪、五堅情壓軸演出

花東端午訂房率慘淡！李孟諺：振興加碼滾動式檢討

民進黨下鄉宣講 本周五花蓮起跑

花蓮南華社區水力發電 改造舊涼亭成防災緊急充電站

相關新聞

超凶狠！他在宜蘭常遭「憤怒鳥空襲」嚇爆 網教戰：避開這色衣帽

每年4至7月適逢烏秋（學名：大卷尾）繁殖期，該鳥種凶狠具領域性，於育雛期間因護鳥行為，民眾常常被他們「空襲」啄傷。日前有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示「一直被烏秋追怎麼辦？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「帶帽子+哨子」。

7-ELEVEN 開發「mini to go」系列 逾20款小零食初登場

統一超（2912）旗下7-ELEVEN看好近年消費型態轉變，包含用品、食品等類別的精緻化小包裝商品漸成主流。鎖定這波「微...

海鮮遭檢出重金屬 六福萬怡澄清：自行送檢合格

台北市衛生局公布今年第1波生鮮水產品抽驗結果，台北六福萬怡酒店7樓敘日全日餐廳扁蟹檢出重金屬鎘，依食安法沒入銷毀，對此，...

台大兒童醫院兒發中心及病房大變身 大兔子公仔迎接病童

台大兒童健康基金會與瑞信兒童醫療基金會捐贈「台大瑞信兒童天地」正式啟用，台大醫院兒童醫院4樓兒童復健暨兒童發展評估及療育...

放寬逾80歲免巴氏量表請外籍看護？家總憂心「大砲打小鳥」

立法院衛環委員會今審查「就業服務法第四十六條修正法案」，針對放寬80歲以上得免經醫療機構透過巴氏量表專業評估，即可申請外...

謊稱宗教因素拒與女友做愛 竟是怕被嫌這裡「太小」

「比陰莖大小」對許多男性來說事關尊嚴，更因此尋求不少「增大」偏方。泌尿科醫師表示，近來臨床出現不少患者因為自覺不夠大、不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。