台鐵新購R200柴電機車 19日花蓮首航曝光亮相

台鐵公司新購歐系R200高性能柴電機車，將於6月19日正式投入營運，預期34輛新車陸續上線後，可有效提高貨運運輸安全及效率；台鐵公司表示，R200為台鐵首次配備周邊攝影機的車種，未來將配置於花蓮及彰化機務段，擔任東東部及西部幹線貨運重任。

R200是瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail AG），在西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達2700匹馬力的強大引擎，廢氣排放優於環境部現行的移動汙染源空氣汙染物排放標準，達到歐盟第五期（Euro stage V）的環保要求。

台鐵公司表示，經過1年的測試與調整，R200高性能柴電機車將於6月19日正式投入營運，預期34輛新車陸續上線營運後，將有效提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

首航活動將於花蓮車站後站（主場地），以及加祿站（副場地）2地連線辦理。台鐵公司表示，其中，花蓮車站除有全新R200外，更將展示台鐵現役的各式柴電機車，展現台鐵柴電機車世代交替、薪火相傳的意義；加祿站則以軍運為主軸。

台鐵公司為慶祝R200柴電機車正式投入營運，活動當天前往現場觀禮的前100名民眾，可獲贈R200首航限量紀念一卡通，以及花蓮特色西點餐盒。台鐵公司說，R200柴電機車也是台鐵首次配備周邊攝影機的車種，可提供司機員周邊環景影響，增進調車安全；另引擎過熱保護及自動噴射滅火設置，也通過歐盟EN45545防火測試標準，提供更高安全保障。