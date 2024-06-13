金馬濃霧特報 馬祖能見度不足200公尺

中央氣象署發布馬祖地區濃霧特報，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，目前馬祖地區已有能見度不足200公尺的現象。

今、明兩天西南風影響，氣象署說，今天南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

明天台灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區、澎湖、金門、馬祖及東半部山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

今、明兩天北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率。