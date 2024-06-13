金馬濃霧特報 馬祖能見度不足200公尺
中央氣象署發布馬祖地區濃霧特報，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，目前馬祖地區已有能見度不足200公尺的現象。
今、明兩天西南風影響，氣象署說，今天南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。
明天台灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區、澎湖、金門、馬祖及東半部山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。
今、明兩天北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言