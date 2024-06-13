董氏調查：5成自我傷害青少年 曾遭受網路霸凌

網路霸凌議題日益嚴重，董氏基金會調查發現，網路霸凌對青少年的生活、情緒，甚至自我傷害都有影響，更有約5成有自我傷害經驗者，在過去1年內曾遭受網路霸凌，兒童心智診所醫師黃雅芬說，憂鬱和焦慮症狀在青少年時期相當常見，對身心發展同樣處於關鍵又有挑戰性的時期，網路霸凌是兒少身心失調與精神疾病的重要相關因素，彼此互為因果，需要所有大人一起協助。

透過社群平台分享自己的生活與觀點，幾乎已是現代青少年的生活日常，隨之而來的是對情緒的影響，甚至形成網路霸凌事件。每年6月第3個星期五是「國際停止網路霸凌日」，董氏基金會連續第4年響應，推出全新宣導短片、宣導手冊，並與全台多所學校合作宣導，今年也請藝人威廉（廖亦崟）共同呼籲，提醒青少年在社群互動時要建立自己的界線，以保護自己的身心。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，基金會先前依據「青少年憂鬱情緒自我檢視表」，進行約2000人問卷調查，發現過去一年曾遭受網路霸凌的青少年，後續對生活、情緒，甚至自我傷害都有影響。

葉雅馨指出，過去一年曾經被網路霸凌者中，近半年「總是／經常」感到壓力影響到自身生活的比率高達50%，高於沒有被網路霸凌者的14.6%；最近一周感到「持續悶悶的需主動求助」的比率為37.1%，高於沒有被網路霸凌者的8.5%；最近一年「總是」出現自傷或自殺企圖的比率有17.2%，高於沒有被網路霸凌者的0.9%。

黃雅芬兒童心智診所所長黃雅芬說，網路使用跟霸凌問題不容易解決，因為孩子好像在家裡或定點，但腦部或心理出了遠門，甚至可能不知道網路另一端連著的是誰，小朋友光是要辨別對方是誰、談話內容等都有難度，更何況是在遭受身心壓力時，一定需要身邊大人幫忙。

大人能做的就是多關心，黃雅芬提到，可以觀察孩子有沒有出現生活或學習上的變動，如睡眠、飲食、人際關係等，或對本來有興趣的沒興趣，甚至出現社會退縮、自我放棄、自我攻擊或傷害等，一但孩子有身心症狀，大人要營造好信任關係，孩子才可能敞開心房尋求協助，利用人際關係與情緒控管等自我保護優勢，一起幫助孩子。

黃雅芬說，通常遇到一個事件或衝擊，多數人可以在1至2周後比較平息，如果超過這段時間仍有很大影響，早點開始就醫也沒有關係，早點處理是好的，因為未成年不太能自行就醫，醫療端比較常遇到家長帶孩子來，學校端比常見的，則會是孩子自行尋求協助，可能不見得想讓家長知道等。

疫情期間線上上班上課，是否讓相關情形加劇？黃雅芬指出，研究數據上的確有這樣的趨勢，尤其青少年喜歡往外跑，如果社交或學習場域都被阻斷，但孩子還是有社交需求，就會轉到網路上 ，但網路上不確定性太高，有些人會隨機散發負能量，孩子容易受波及。

對於陪伴孩子用3C，黃雅芬提醒，最重要的是以身作則，最好還要訂定使用約定，當家中有其他成年家人時，彼此最好有共識，一起執行孩子的3C使用約定，如果孩子不願意配合，家長可以以健康原則為主要訴求，讓他們理解要以健康為節制，或使用彈性總量管制，例如不影響睡眠時間。