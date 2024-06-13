快訊

這次抓到了！柳采葳向衛生局檢舉柯建銘在立法院抽菸

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

新冠疫情預估8、9月高峰 陳其邁呼籲民眾盡速施打疫苗

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
針對衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，預估高峰將落在8、9月，高雄市長陳其邁呼籲民眾盡速去施打疫苗，才能保護健康。記者王勇超／攝影
針對衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，預估高峰將落在8、9月，高雄市長陳其邁呼籲民眾盡速去施打疫苗，才能保護健康。記者王勇超／攝影

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，是Omicron變異株入侵本土社區以來的第6波，預估高峰將落在8、9月。高雄市長陳其邁今天特別呼籲民眾盡速去施打疫苗，才能讓疫情降低，保護自己健康。

陳其邁說，前一段時間上呼吸道疾病以A型流感為主，大約占30%；近日COVID-19從原來10%左右，升高到15%，要防止感染，疫苗還是最有效的工具。

陳其邁表示，一般民眾大概從BA.1、BA.2打完之後，XBB的疫苗大概就沒有打了，保護力也會逐漸的降低，所以要趕快去補打XBB的疫苗，才能夠增加保護力，尤其高風險的族群、長輩，更是一定要打相關的疫苗。

陳其邁指出，XBB的病毒株對高風險族群，造成重症跟死亡比例相對來講比較高。至於民眾在醫療院所跟長照機構，根據中央衛福部建議，必要時仍要戴上口罩。做好個人防護，再加上打疫苗，就可以讓疫情能夠降低，來保護自己健康，呼籲民眾盡速去施打疫苗。

疫情 疫苗 陳其邁

延伸閱讀

總價560萬元！人杰老四川捐最新款救護車 陳其邁回贈感謝狀

陳其邁憶當年敗選「連走路都被檢討」 鼓勵畢業生逆境成長

國民黨立院推財劃法修正案 陳其邁喊3個「不公平」

陳其邁不同意國民黨版財劃法：對中南部很不公平

相關新聞

超凶狠！他在宜蘭常遭「憤怒鳥空襲」嚇爆 網教戰：避開這色衣帽

每年4至7月適逢烏秋（學名：大卷尾）繁殖期，該鳥種凶狠具領域性，於育雛期間因護鳥行為，民眾常常被他們「空襲」啄傷。日前有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示「一直被烏秋追怎麼辦？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「帶帽子+哨子」。

7-ELEVEN 開發「mini to go」系列 逾20款小零食初登場

統一超（2912）旗下7-ELEVEN看好近年消費型態轉變，包含用品、食品等類別的精緻化小包裝商品漸成主流。鎖定這波「微...

海鮮遭檢出重金屬 六福萬怡澄清：自行送檢合格

台北市衛生局公布今年第1波生鮮水產品抽驗結果，台北六福萬怡酒店7樓敘日全日餐廳扁蟹檢出重金屬鎘，依食安法沒入銷毀，對此，...

台大兒童醫院兒發中心及病房大變身 大兔子公仔迎接病童

台大兒童健康基金會與瑞信兒童醫療基金會捐贈「台大瑞信兒童天地」正式啟用，台大醫院兒童醫院4樓兒童復健暨兒童發展評估及療育...

放寬逾80歲免巴氏量表請外籍看護？家總憂心「大砲打小鳥」

立法院衛環委員會今審查「就業服務法第四十六條修正法案」，針對放寬80歲以上得免經醫療機構透過巴氏量表專業評估，即可申請外...

謊稱宗教因素拒與女友做愛 竟是怕被嫌這裡「太小」

「比陰莖大小」對許多男性來說事關尊嚴，更因此尋求不少「增大」偏方。泌尿科醫師表示，近來臨床出現不少患者因為自覺不夠大、不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。