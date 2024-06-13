新冠疫情預估8、9月高峰 陳其邁呼籲民眾盡速施打疫苗

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，是Omicron變異株入侵本土社區以來的第6波，預估高峰將落在8、9月。高雄市長陳其邁今天特別呼籲民眾盡速去施打疫苗，才能讓疫情降低，保護自己健康。

陳其邁說，前一段時間上呼吸道疾病以A型流感為主，大約占30%；近日COVID-19從原來10%左右，升高到15%，要防止感染，疫苗還是最有效的工具。

陳其邁表示，一般民眾大概從BA.1、BA.2打完之後，XBB的疫苗大概就沒有打了，保護力也會逐漸的降低，所以要趕快去補打XBB的疫苗，才能夠增加保護力，尤其高風險的族群、長輩，更是一定要打相關的疫苗。

陳其邁指出，XBB的病毒株對高風險族群，造成重症跟死亡比例相對來講比較高。至於民眾在醫療院所跟長照機構，根據中央衛福部建議，必要時仍要戴上口罩。做好個人防護，再加上打疫苗，就可以讓疫情能夠降低，來保護自己健康，呼籲民眾盡速去施打疫苗。