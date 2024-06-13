花東端午訂房率慘淡！李孟諺：振興加碼滾動式檢討

0403地震後花蓮觀光業蕭條，花蓮縣民宿理事長林徐則鈾表示，端午連假住房率約1成，暑假只有1成5，與以前滿房相比是天壤之別。對於後續是否加碼花東住宿補助，交通部長李孟諺指出，會持續觀察訂房率滾動式檢討，另外，花東的台灣好行免費和台灣觀巴2折優惠措施，將納入宜蘭比照實施。

0403花蓮地震重創當地觀光，今年最後一個連續假期端午連假訂房更僅有1成，讓旅宿業者相當無奈。觀光署推出花東振興方案，提供自由行花東住宿每房最高1000元補助；團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元，其中，花蓮縣6月1日起上路，台東縣預計8月上路，每人只能擇一使用。

李孟諺今於立法院受訪指出，雖然6月1日起花蓮有一些振興住房補助，但端午連假因為天數較少，加上天氣不穩定，各地都有豪雨等狀況，另外，蘇花公路剛通沒多久，民眾可能對花蓮觀光還有一些疑慮，振興方案實施一周多，會持續觀察訂房率情況，做滾動式檢討。

觀光署長周永暉則說，補助申請狀況目前還在統計，預計2周統計一次，最新結果會在這周末出來，目前看起來團體申請沒有預期的多，自由行還需要統計。原先就預估7月效果會比較好，但地方希望6月上路，也配合地方期待提前實施，4月花蓮住宿少了3成，端午節受到假期天數影響少了5成。

至於是否考慮加碼花東住宿補助？李孟諺表示，會看訂房狀況衡量經費、有效措施來做調整。周永暉也說，還會在觀察，希望大家多到花蓮走走。

另外，立委陳俊宇今於立法院交通委員會質詢也說，宜蘭縣端午連假住房率慘淡，今年僅有4成，卻沒有旅遊補助，宜蘭旅宿業狀況只能用「望穿秋水」形容，希望宜蘭能比照台東補助方式。

李孟諺指出，初步統計，宜蘭訂房率約45%，花蓮住房率只有16%，台東住房率32%，宜蘭6、7月有童玩節活動，將觀察宜蘭暑假訂房率情況。在此之前，花東的台灣好行免費和台灣觀巴2折優惠，會將宜蘭縣納入實施。

周永暉指出，宜蘭納入東部台灣好行免費措施預計7月實施，台灣觀巴打2折優惠則還要跟業者討論，行政作業完畢就會實施，愈快愈好，最快6月15日實施。