快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

綠色和平公布電子供應鏈消極使用再生能源 籲企業成氣候行動領頭羊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平東亞分部與香港城市大學於今天共同發布東亞電子供應鏈再生能源轉型成本效益分析報告，揭露東亞地區13家重要電子供應鏈消極於再生能源目標與使用比例。圖╱綠色和平提供
綠色和平東亞分部與香港城市大學於今天共同發布東亞電子供應鏈再生能源轉型成本效益分析報告，揭露東亞地區13家重要電子供應鏈消極於再生能源目標與使用比例。圖╱綠色和平提供

綠色和平東亞分部與香港城市大學於今天共同發布東亞電子供應鏈再生能源轉型成本效益分析報告，揭露東亞地區13家重要電子供應鏈消極於再生能源目標與使用比例，台灣共6家電子供應商入列，包含台積電、和碩、鴻海、聯電、友達、群創。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，這些企業持續依賴化石燃料電力，其營收無法與碳排放脫鉤，企業盈利建立在對社會和環境的汙染上，面對國際化石燃料價格持續上漲和全球碳關稅實施的挑戰，提高再生能源占比將是企業永續經營的關鍵。

張皪心指出，比對敬陪末座的群創、聯電、友達2022年ESG永續報告書，這3家企業的2030年再生能源目標過於消極，並且都將其再生能源案場的發電量躉售給台電營利而非自用，友達躉售高達83%，群創售出42%，聯電則售出33%，3家企業也持續向台電購買化石燃料電力來使用，造成其企業碳排放量居高不下。

張皪心強調，再生能源只躉售不自用是企業不願意為減碳負責的表現。躉售是將能源轉型的成本交由人民納稅錢埋單，也加劇台電財務壓力，然而負責任、有遠見的企業應該主動承擔能源轉型的成本，優先將再生能源自用以提升自身再生能源占比。

此外，若群創、友達與聯電繼續再生能源只躉售不自用恐為企業帶來營運、漂綠、掉單等3大風險，隨著台灣碳定價和國際碳邊境稅即將實施，繼續仰賴化石燃料電力將導致營運成本大幅增加，3家企業雖然在ESG報告中宣稱再生能源裝置量成長，卻未用於減少自身碳排放，營造虛假的綠色形象恐有漂綠之嫌，這種做法無法滿足國際品牌商要求供應鏈在2030年達成RE100目標，可能因此失去國際訂單。

綠色和平呼籲友達、群創與聯電，盡快提出2030年RE100目標並加速提升再生能源占比，同時於今年即將發布的ESG永續報告書中，公開承諾將再生能源自發自用作為主要再生能源取得途徑，未來規劃再生能源案場都必須自用以減低企業碳排放量，台灣電子供應鏈唯有加速能源轉型，成為氣候行動領頭羊，才能在國際供應鏈保持競爭力。

再生能源 化石 綠色

延伸閱讀

ESG高息型商品 魅力四射

ESG最前線／依循國際準則 校正ESG策略

南韓外海發現油氣！政府對化石燃料熱情不減 但引發質疑甚於希望

「四接」一定要蓋？ 環團籲轉型再生能源

相關新聞

新冠疫情8、9月月將達高峰！卓榮泰籲超前部署、踴躍施打疫苗

新冠疫情再度進入流行期，衛福部疾管署示警8、9月將達到高峰。行政院長卓榮泰上午在行政院會中裁示，近期國人關心新冠肺炎病毒...

今上午國家級特報！高雄網友驚：氣密窗也聽得到大雨、響雷

中央氣象署今天上午發布國家級大雨特報，受西南風影響，今天易有短延時強降雨，包括雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷...

北市抽驗生鮮水產 這間酒店扁蟹重金屬超標、南門市場黃魚含致癌物

北市衛生局4月8、9日前往水產店、餐廳及市場等販售場所，執行今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，30件抽驗結果出爐，2件不合...

做家事誰的責任？爸爸見小一女兒閱讀素養答案傻了 喊送安親班再教育

有一位爸爸在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他看到念國小一年級的女兒回答閱讀素養題的答案，讓他感到十分憂心，決定明天下課直接送她去安親班。貼文一出，引發網友熱議，直呼：「正確答案」。

TPASS 2.0今年底前推出 明年起再享連假客運6折優惠

交通部長李孟諺上任近1個月，今首度到立法院交通委員會進行業務報告並備詢，針對「提升公共運輸品質」，他表示，今年底前規畫推...

新自強號板橋到高雄7小時 網笑翻：訂錯了「環島快半圈」

「爆廢公社」臉書社團張姓網友發問，他還沒搭乘過台鐵城際列車EMU 3000型新自強號，一查發現從板橋到高雄竟要7小時5分，「看到這時間，呃，說說你們怎麼打發時間」。逗得其他網友笑翻，「你訂錯了」、「3000坐7小時腰會廢掉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。