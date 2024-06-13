綠色和平公布電子供應鏈消極使用再生能源 籲企業成氣候行動領頭羊

綠色和平東亞分部與香港城市大學於今天共同發布東亞電子供應鏈再生能源轉型成本效益分析報告，揭露東亞地區13家重要電子供應鏈消極於再生能源目標與使用比例，台灣共6家電子供應商入列，包含台積電、和碩、鴻海、聯電、友達、群創。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，這些企業持續依賴化石燃料電力，其營收無法與碳排放脫鉤，企業盈利建立在對社會和環境的汙染上，面對國際化石燃料價格持續上漲和全球碳關稅實施的挑戰，提高再生能源占比將是企業永續經營的關鍵。

張皪心指出，比對敬陪末座的群創、聯電、友達2022年ESG永續報告書，這3家企業的2030年再生能源目標過於消極，並且都將其再生能源案場的發電量躉售給台電營利而非自用，友達躉售高達83%，群創售出42%，聯電則售出33%，3家企業也持續向台電購買化石燃料電力來使用，造成其企業碳排放量居高不下。

張皪心強調，再生能源只躉售不自用是企業不願意為減碳負責的表現。躉售是將能源轉型的成本交由人民納稅錢埋單，也加劇台電財務壓力，然而負責任、有遠見的企業應該主動承擔能源轉型的成本，優先將再生能源自用以提升自身再生能源占比。

此外，若群創、友達與聯電繼續再生能源只躉售不自用恐為企業帶來營運、漂綠、掉單等3大風險，隨著台灣碳定價和國際碳邊境稅即將實施，繼續仰賴化石燃料電力將導致營運成本大幅增加，3家企業雖然在ESG報告中宣稱再生能源裝置量成長，卻未用於減少自身碳排放，營造虛假的綠色形象恐有漂綠之嫌，這種做法無法滿足國際品牌商要求供應鏈在2030年達成RE100目標，可能因此失去國際訂單。

綠色和平呼籲友達、群創與聯電，盡快提出2030年RE100目標並加速提升再生能源占比，同時於今年即將發布的ESG永續報告書中，公開承諾將再生能源自發自用作為主要再生能源取得途徑，未來規劃再生能源案場都必須自用以減低企業碳排放量，台灣電子供應鏈唯有加速能源轉型，成為氣候行動領頭羊，才能在國際供應鏈保持競爭力。