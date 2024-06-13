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全基因定序+AI 長庚跨國研究找出H3N2毒性更強的原因

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
基隆長庚醫院急診醫學部及長庚大學智慧運算學院醫師陳冠甫，分享H3N2流感病毒出現基因片段重組現象。記者廖靜清／攝影
基隆長庚醫院急診醫學部及長庚大學智慧運算學院醫師陳冠甫，分享H3N2流感病毒出現基因片段重組現象。記者廖靜清／攝影

邁入夏季，流感疫情還在攀升，但不少人輕忽流感的威脅。長庚醫院、長庚大學與美國約翰霍普金斯大學合作，從2017年至2018年在美國流行的H3N2流感病毒發現，H3N2流感病毒出現基因片段重組現象，具有強大的致病性與複製能力，導致病人嚴重併發症。未來透過全基因定序加上人工智慧，可作為疫苗選株與防治參考。

疾管署統計，2023至2024年流感季節併發重症機率，較2022至2023年疫情解封前高出14倍，因流感死亡機率也高出10倍。過去流感病毒研究，無法推論病毒變異或病人本身因素導致重症，長庚團隊確認病毒基因重組，導致嚴重併發症，研究發表在今年五月的國際期刊「刺胳針-微生物（Lancet-microbe）」。

基隆長庚醫院急診醫學部及長庚大學智慧運算學院醫師陳冠甫表示，研究團隊從411個感染H3N2的病人取得病毒，以全基因定序加上人工智慧技術，發現此一時期的病毒有明顯基因片段重組，人類對此無抵抗力，且病毒具極強複製能力，容易傳播。

陳冠甫表示，流感病毒屬於RNA病毒，病毒核酸不斷突變，形成新的亞型，人體對原有病毒免疫力易失效，即使感染過了，下一次罹病仍有併發重症的可能性。病毒強大的複製能力和毒性，可能導致病人發生肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症來。接種疫苗是獲得保護力與減少併發重症的主要方法，但要「猜中」疫苗株相當不容易。

陳冠甫舉例，臨床有小朋友出現類流感症狀，多日不見好轉，問診時快篩驗出流感陽性，且一家六口中，有五人罹患流感。但近日許多民眾出現發燒症狀，快篩卻一直呈現陰性，主要是病毒變異為「攻擊下呼吸道」，快篩驗不出來。

以往的流感病毒基因研究，常無法解決干擾因子，陳冠甫舉例，例如空汙、抽菸、慢性疾病等因素，無法推論出是因為病毒變異，還是病人本身疾病因素而導致重症。這項研究結合進階人工智慧技術的應用，排除了常見的干擾因素，模擬出相似病人感染不同病毒的結果，獲得世界頂尖醫學期刊認可。

陳冠甫指出，全基因定序加上人工智慧這類先進技術，可以更精確的確認造成重症的病毒株，作為疫苗準備時的參考，有助於研發出更具效率的疫苗，「不再靠運氣」。未來希望可發展出「定序快篩」，達到有效精準治療，降低重症及死亡風險。

長庚跨國合作「全基因定序」，團隊成員包括基隆長庚醫院醫研部主任陳品元（由左至右）、基隆長庚醫院副院長詹益聖、基隆長庚醫院院長賴旗俊、基隆長庚急診醫學部及長庚大學智慧運算學院醫師陳冠甫。記者廖靜清／攝影
長庚跨國合作「全基因定序」，團隊成員包括基隆長庚醫院醫研部主任陳品元（由左至右）、基隆長庚醫院副院長詹益聖、基隆長庚醫院院長賴旗俊、基隆長庚急診醫學部及長庚大學智慧運算學院醫師陳冠甫。記者廖靜清／攝影

基因 流感病毒 長庚

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