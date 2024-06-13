快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腹痛兩周…超音波一照驚見「寶寶」 她傻眼：完全不知道懷孕

聯合新聞網／ 綜合報導
許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。示意圖／ingimage
許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。示意圖／ingimage

許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。近日，開業肝膽腸胃科醫師張振榕在臉書分享，有位女性病患因為腹脹兩周不舒服，專程到診所看診，在超音波檢查過後，才發現女子體內有寶寶，而病患對此則感到非常驚訝。

張振榕表示，最近診所傳來一個喜訊，「原來我們可愛的黃永信醫生，把一位腸胃科病人變成婦產科朋友了」。他指出，由於診所內有比大醫院更快速的診間超音波，只要醫生評估需要，患者就可以馬上檢查，這位女病患因為腹脹兩周不舒服，便專程到診所看診求助。

後來，黃醫生仔細問診，立刻幫女子做超音波檢查，「沒想到就看到寶寶了，病人自己也嚇到，完全不知道自己懷孕」。張振榕透露，女患者才40歲初，先前曾因為服用治療甲狀腺亢進的藥，而停經過兩次，且醫生判斷她是不容易受孕體質，所以當下才如此意外。

張振榕表示，該名女病患稱，自己的小孩都已結婚生子，面對這突然的小生命讓她需要好好思考，「我們還是給予她跟寶寶最大的祝福」。

婦產科 懷孕 甲狀腺 結婚 醫生

延伸閱讀

懷孕8月被拋下…夫堅持衝宜蘭「打工換宿1個月」 她無奈：有幾十萬負債

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

大姑一家蹭吃蹭喝不付錢…人妻苦惱發問 網點「關鍵人物」是他

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

相關新聞

蛋價創近3年新低 量販、超市雞蛋也降價了

國內蛋價創近3年新低，雖然餐飲業者點餐加蛋大都維持高價，但超市、量販等通路業者則紛紛開始降價，更有相關促銷優惠，要讓民眾...

超凶狠！他在宜蘭常遭「憤怒鳥空襲」嚇爆 網教戰：避開這色衣帽

每年4至7月適逢烏秋（學名：大卷尾）繁殖期，該鳥種凶狠具領域性，於育雛期間因護鳥行為，民眾常常被他們「空襲」啄傷。日前有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示「一直被烏秋追怎麼辦？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「帶帽子+哨子」。

腹痛兩周…超音波一照驚見「寶寶」 她傻眼：完全不知道懷孕

許多媽媽在懷孕初期，可能因為不知情而誤以為身體出狀況。近日，開業肝膽腸胃科醫師張振榕在臉書分享，有位女性病患因為腹脹兩周不舒服，專程到診所看診，在超音波檢查過後，才發現女子體內有寶寶，而病患對此則感到非常驚訝。

海鮮驗出重金屬！六福萬怡自清：多項檢驗報告皆合格

台北市衛生局今年度第一波生鮮水產品抽驗專案於日前執行，前往水產店、餐廳及市場等販售場所抽驗，計30件中、有2件不合格，包...

黑鮪捕撈達配額9成倉促喊卡 農業部：研議補救

台灣海域黑鮪魚近年豐收，漁業署6月3日才辦行銷推廣會，6天後宣布今年黑鮪魚漁獲已達國家配額9成，12日起禁捕；屏東立委徐...

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。